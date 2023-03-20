20 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1851-1914) родился- деятель тюркского мира, крымско-татарский интеллектуал, просветитель, издатель и политик, получивший известность и признание среди всего мусульманского населения Российской империи. Один из основоположников джадидизма.

Родился в селе Авджикой (по другим сведениям - в соседнем селе Улу-Сала) Ялтинского уезда Таврической губернии (ныне - Бахчисарайский район Крыма).

В Крыму Гаспринский был избран гласным (депутатом) Бахчисарайской городской Думы. С 1879 по 1884 годы - городской голова Бахчисарая. С 1883 года издавал и редактировал первую российскую тюрко-славянскую газету «Переводчикъ-Терджиманъ». Она долгое время была единственным тюркоязычным периодическим изданием в России. Позже создал новый еженедельник - орган мусульманской фракции Государственной Думы Российской империи газету «Миллет» («Народ»).

С именем Исмаила Гаспринского связаны основание и развитие просветительского движения народов исламского Востока - джадидизм, которое радикально изменило суть и структуру начального образования во многих мусульманских странах, придав ему более светский характер.

назад (1869-1936) родился- музыкальный критик, этнограф, композитор, народный артист Казахстана.

С 1920 года жил в бывшей столице Казахстана - Оренбурге, где впервые услышал казахскую музыку. Музыка степного народа покорила его «своеобразной поэтичностью, красотой и мелодическим богатством» своих песен и кюев. В 1922 году А. Затаевичем было собрано более тысячи произведений. Эти записи составили первый сборник «1000 песен казахского народа». Следующий сборник «500 казахских песен и кюев», изданный в 1931 году, стал результатом целенаправленных экспедиций этнографа в разные регионы республики. В сборники вошли произведения Акана сери, Биржан сала, Жаяу Мусы, Укили Ыбырая, Абая, Даулеткерея, Таттимбета и других. Третий заключительный том музыкальной энциклопедии остался неопубликованным и хранится в рукописном виде в Центральной научной библиотеке. В 1933 году вышел в свет его «60 песен казахстанских татар», а в 1934 году «250 киргизских инструментальных пьес и напевов». Работы ученого-фольклориста были высоко оценены многими деятелями мировой науки.

назад (1915-1986) родился- общественный и государственный деятель Казахстана.

Родился в Акмолинской области. Окончил Акмолинский строительный техникум.

Трудовая деятельность: секретарь Исполнительного комитета Красноармейского районного Совета, председатель Нуринской районной плановой станции, секретарь Исполнительного комитета Вишневского районного Совета, референт Исполнительного комитета Карагандинского областного Совета (Карагандинская область) (1934-1938); начальник отдела общественного питания Северо-Казахстанского областного торгового отдела, секретарь Исполнительного комитета Советского районного Совета, начальник Советского, Полудинского районного земельного отдела, заместитель начальника Северо-Казахстанского областного земельного отдела (Северо-Казахстанская область) 1938-1944); заместитель секретаря и заведующий отделом животноводства Северо-Казахстанского областного комитета КП(б) Казахстана (1944-1947); первый заместитель председателя Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета (1947-1948); председатель Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета (1948-1949); член Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана (1949-1961); первый секретарь Актюбинского обкома Коммунистической партии Казахстана (с 1952 года); председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР, национального парламента (1955-1961); председатель Совета министров Казахской ССР (1960-1961); заместитель председателя Исполнительного комитета Южно-Казахстанского - Чимкентского областного Совета (1961-1975).

Жумабек Ташенев активно противодействовал проекту создания Целинного края с объединением в него нескольких областей Северного Казахстана, с возможным выделением края из состава Казахской ССР. По «рекомендации» Н.С. Хрущева он был снят с высших постов в республике.

назад (1935-2011) родился- народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Уроженец Алматинской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: литературный работник газеты «Лениншiл жас», литературный работник журнала «Пионер» (1956-1959); редактор, старший редактор издательства «Жазушы» (1959-1970); - ответственный секретарь журнала «Балдырған» (1970-1973); главный редактор альманаха «Жалын» (с 1973 года); секретарь правления Союза писателей Казахстана (1984-1986); главный редактор журнала «Балдырған» (с 1986 года).

Первое стихотворение Т. Молдагалиева «Украина қызына» было опубликовано в 1954 году. Первый сборник стихов «Студент дәптері» вышел в свет в 1957 году. Автор произведений «Камила», «Көктем таңы», «Алатау қызы», «Ферюза туралы жыр», «Зулайды күндер», «Жүрегім менің сапарда», книг «Жаңа дәптер», «Ескерткіш», «Шақырады жаз мені», «Жүрек ояу қашанда», сборника избранных стихов «Қош, көктем», сборника поэм «Хаттар». На русском языке вышли в свет стихи «Я - сын Семиречья», «Первая встреча», «Новая тетрадь». Т. Молдагалиев написал тексты ко многим песням. Перевел на казахский язык произведения Д. Байрона, М. Лермонтова, Т. Шевченко, О. Туманяна, С. Капутикяна, Г. Гуляма, Х. Гуляма, Р. Гамзатова.

Награжден орденами «Парасат» (2004), «Достық» І ст.; медалями и почетными грамотами Верховного Совета КазССР. Лауреат Международной премии тюркского мира имени Физули (2008).

назад (1950) родился- президент Экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табиғат».

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1981).

Трудовая деятельность: бортпроводник, секретарь комитета комсомола Алма-Атинского объединенного авиаотряда (1970-1975); руководитель оперативного комсомольского отряда Октябрьского района (1976-1978); работал в АРО-2, обувном объединении «Джетысу», дистанции сигнализации и связи Алма-Атинской железной дороги (1975-1981); заместитель генерального директора производственного объединения «Зергер» (1982-1984); главный инженер военного совхоза Среднеазиатского военного округа «Алма-Атинский» (1984); заместитель директора института «Казгипроводхоз» (1984-1989); председатель экологического союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табигат» (с 1989 года); сопредседатель Форума демократических сил Казахстана (с 1999 года); руководитель секции по вопросам экологии, природопользования и сельского хозяйства общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан (с 2007 года).

назад (1963) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауская) области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, зоотехник (1994); Атырауский университет им. Х. Досмухамедова, финансы и кредит (2001); Центрально-Азиатский университет «Кайнар, юрист (2003).

Трудовая деятельность: ветеринарный врач в совхозе «Бахсайский» Махамбетского района (1986-1987); секретарь комсомольской организации в совхозе «Баксайский» (1987-1989); секретарь Комитета комсомола и председатель по делам молодежного комитета Махамбетского района (1989-1992); председатель Комитета экономики в акимате Махамбетского района (1992-1993); заместитель акима Махамбетского района (1993-1997); аким Кызылкогинского района (1997-2003); аким Курмангазинского района Атырауской области (2003-2008); директор департамента социальной защиты Атырауской области (02.2008-11.2008); аким Индерского района Атырауской области (01.2009-09.2009); заместитель директора компании «АИНА», специалист по связям с общественностью компании NCPOC (2009-2014); начальник Атырауского областного управления земельных отношений (2014-2015); аким Махамбетского района Атырауской области (2015-2016); заместитель акима Атырауской области (2016-2021); секретарь Атырауского областного маслихата (2021-2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005); медалями «ҚР тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана».

назад (1967) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике.

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский педагогический институт, преподаватель английского и немецкого языка (1991); Международные дипломатические курсы МИД Российской Федерации (1999).

Трудовая деятельность: консул посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (1993-2003); начальник отдела Комитета по делам СНГ МИД РК, начальник управления сотрудничества с Россией Комитета по делам СНГ МИД РК (2003-2004); временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Болгария (2004-2008); директор департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2008-2011); посол по особым поручениям МИД РК (спецпредставитель по Афганистану) (2011-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения (2016-2021); директор департамента России, Кавказа и европейских стран Содружества Независимых Государств Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.