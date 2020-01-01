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20 малышей появились на свет в Нур-Султане в первый день 2020 года

1 Января 2020 13:45
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20 малышей появились на свет в Нур-Султане в первый день 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первый день 2020 года на свет в столице появилось 20 малышей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление здравоохранения.

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«1 января 2020 года с 00:00 до 12 часов в роддомах города Нур-Султана на свет появились 20 новорожденных. Среди них 11 мальчиков и 9 девочек», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Общество, Демография,
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Гульмира Байзакова

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