20 малышей появились на свет в Нур-Султане в первый день 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первый день 2020 года на свет в столице появилось 20 малышей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление здравоохранения.

«1 января 2020 года с 00:00 до 12 часов в роддомах города Нур-Султана на свет появились 20 новорожденных. Среди них 11 мальчиков и 9 девочек», - говорится в сообщении.