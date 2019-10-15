20-летняя актюбинка умерла во время процедуры в частном медцентре

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера в частном медицинском центре в ходе процедуры скончалась 20-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

По данному факту начато досудебное расследование.

«Вчера в дежурную часть отдела полиции по Астанинскому району поступил вызов о смерти молодой женщины. 20-летняя актюбинка скончалась в 17:59, находясь в кабинете УЗИ медицинского центра. По факту начато досудебное расследование по статье 317 часть 3 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

Как рассказал муж погибшей Айдос Нурмагамбетов, в медцентре они лечились в течение 8 месяцев, пытаясь зачать ребенка. В тот день они пришли на процедуру гидротурбации, которую женщина не перенесла. По предварительным данным причина смерти - анафилактический шок.