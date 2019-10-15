20-летняя актюбинка умерла во время процедуры в частном медцентре
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера в частном медицинском центре в ходе процедуры скончалась 20-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
По данному факту начато досудебное расследование.
«Вчера в дежурную часть отдела полиции по Астанинскому району поступил вызов о смерти молодой женщины. 20-летняя актюбинка скончалась в 17:59, находясь в кабинете УЗИ медицинского центра. По факту начато досудебное расследование по статье 317 часть 3 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование», - отметили в пресс-службе департамента полиции.
Как рассказал муж погибшей Айдос Нурмагамбетов, в медцентре они лечились в течение 8 месяцев, пытаясь зачать ребенка. В тот день они пришли на процедуру гидротурбации, которую женщина не перенесла. По предварительным данным причина смерти - анафилактический шок.
- Пропавшую старшеклассницу обнаружили мертвой в СКО
- Пешехода насмерть сбили на Аль-Фараби в Алматы
- Улучшений нет – врачи о пострадавшей в результате поджога в Нур-Султане
- Директоров школ и родителей Актобе предупреждают о мерах безопасности на дороге
- 1400 тонн картофеля заложат в стабилизационный фонд Актобе
- Вторая авария на теплотрассе в Алматы: пострадало свыше 10 автомобилей
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана