+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 8 °С
USD 389.59 EUR 429.06
RUB 6.05 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

20-летняя актюбинка умерла во время процедуры в частном медцентре

15 Октября 2019 22:13
Поделиться:
20-летняя актюбинка умерла во время процедуры в частном медцентре

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера в частном медицинском центре в ходе процедуры скончалась 20-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

По данному факту начато досудебное расследование.

«Вчера в дежурную часть отдела полиции по Астанинскому району поступил вызов о смерти молодой женщины. 20-летняя актюбинка скончалась в 17:59, находясь в кабинете УЗИ медицинского центра. По факту начато досудебное расследование по статье 317 часть 3 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

Как рассказал муж погибшей Айдос Нурмагамбетов, в медцентре они лечились в течение 8 месяцев, пытаясь зачать ребенка. В тот день они пришли на процедуру гидротурбации, которую женщина не перенесла. По предварительным данным причина смерти - анафилактический шок.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив