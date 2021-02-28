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    22:13, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    20-летний призер Олимпиады из Казахстана уверенно выиграл у россиянина с 18 победами

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на вечере профессионального бокса от промоутерской компании MTK Global состоялся бой, в котором встретились казахстанский боксер Талгат Шайкен (3-0, 2 КО) и россиянин Евгений Павко (18-3-1, 13 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бой в полусреднем весе был рассчитан на восемь раундов и закончился победой Шайкена единогласным решением судей — 80-72, 80-72, 79-73.

    Таким образом, Талгат Шайкен одержал четвертую победу на профи-ринге и по-прежнему остается непобежденным. Евгений Павко потерпел четвертое поражение в карьере. Добавим, что в любителях Шайкен в 2018 году становился серебряным призером юношеских Олимпийских игр и чемпионом Азии.



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