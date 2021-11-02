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    14:56, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    20-летний павлодарский полицейский выиграл турнир по греко-римской борьбе

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейский из Павлодарской области взял «золото» республиканского турнира по греко-римской борьбе. 20-летний сержант Аян Толев из Майского района одержал победу в весовой категории 72 килограмма, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Павлодаре прошёл республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый мастеру спорта СССР Кайролле Жанмурзину, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. – Майский район Павлодарской области на этом турнире представлял сержант полиции Толев Аян, который одержал победу в весовой категории 72 килограмма и занял первое призовое место».

    В правоохранительных органах рассказали, что в турнире приняли участие борцы из нескольких регионов и городов страны: Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Караганды, Атырау и Павлодарской области. 20-летний сотрудник полиции из Майского района занимается спортом с раннего детства. Служить в полицию сержант Толев пришел после спортивной школы высшего мастерства.

    «Быть полицейским и приносить пользу народу сержант полиции Толев Аян мечтал с детства, ведь примером мужества для него служил его отец капитан полиции в отставке Толев Азамат, ранее работавший в Майском районном отделе полиции, а ныне пенсионер органов внутренних де», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Спорт Павлодарская область
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