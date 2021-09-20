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    18:20, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    20-летний парень сорвался с высоты девятого этажа в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 20-летний каменщик упал с девятого этажа на строительной площадке ЖК «Сапфир» в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла 18 сентября, в 18:20 вечера. Молодой каменщик работал в составе строительной бригады, которая строит дом - жилой комплекс «Сапфир». Парень упал с 9 этажа строительного объекта. Он скончался на месте происшествия.

    «По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 156 часть 3 УК РК. Назначены соответствующее экспертизы. Проводится расследования», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    На данном объекте работали брат и отец погибшего парня.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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