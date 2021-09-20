20-летний парень сорвался с высоты девятого этажа в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 20-летний каменщик упал с девятого этажа на строительной площадке ЖК «Сапфир» в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 18 сентября, в 18:20 вечера. Молодой каменщик работал в составе строительной бригады, которая строит дом - жилой комплекс «Сапфир». Парень упал с 9 этажа строительного объекта. Он скончался на месте происшествия.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 156 часть 3 УК РК. Назначены соответствующее экспертизы. Проводится расследования», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

На данном объекте работали брат и отец погибшего парня.