20-летний кибермошенник обманул астанчан на 10 млн тенге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Преступления в сфере информационных технологий выявляют полицейские Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.
В столице с 9 по 15 августа текущего года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Anti Fraud» с целью пресечения, профилактики и раскрытия киберпреступлений.
Сотрудниками криминальной полиции столицы за два дня выявлено 18 фактов и раскрыты 20 ранее совершенных преступлений в сфере информационных технологий, задержано 8 подозреваемых лиц.
Так, 20-летний житель Туркестанской области посредством социальной сети «Instagram», под предлогом раскрутки денег обманным путем завладел денежными средствами у жителей столицы на сумму около 10 миллионов тенге. Кроме того, полицейскими задержана 38-летняя жительница столицы совершившая аналогичное преступление, тем самым причинив материальный ущерб гражданам на сумму около 12 миллионов тенге.
Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает, что самыми распространенными видами интернет-мошенничеств являются мошенничества, связанные с онлайн-сделками в соцсетях, с использованием мнимой услуги «доставка olx.kz» и с хищением денег с банковских карт.
Вместе с тем напоминаем, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо уточнять информацию позвонив на официальные номера колл-центров банка. Ни в коем случае не сообщайте реквизиты банковских карт посторонним лицам, в том числе сотрудникам банка. Необходимо знать, что сотрудники банка не обзванивают держателей карт и не собирают данные.
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