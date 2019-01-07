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20-летний казахстанский нокаутер узнал соперника по бою за титул чемпиона мира WBC

7 Января 2019 12:28 144
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20-летний казахстанский нокаутер узнал соперника по бою за титул чемпиона мира WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (6-0, 6 КО) проведет свой очередной поединок 26 января в Монреале (Канада), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Соперником 20-летнего Ахмедова станет 22-летний представитель Мексики Абрахам Хуарес (12-1, 4 КО). На кону в поединке будет стоять титул чемпиона мира WBC среди молодежи в первом среднем весе. Бой рассчитан на 10 раундов.

Отметим, что Садриддин станет первым казахстанским боксером, который до 21 года добился права побороться за «молодежный» титул чемпиона по версии WBC. При этом наш соотечественник также является чемпионом мира среди молодежи в любителях.

В последний раз Ахмедов выходил на ринг 14 декабря в Эдмонтоне (Канада). Уже в первом раунде он отправил в нокаут мексиканского боксера Элиуда Мелендеса Рочу (14-11-2, 7 КО). 

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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