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    20:23, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    20-летний казахстанский нокаутер одержал победу в третьем раунде

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Рахат Сейтжан (3-0, 2 КО) провел свой четвертый бой на профи-ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил на вечере профессионального бокса в Алматы от промоутерской компании MTK Global, где сразился с дебютантом — своим соотечественником Жанатом Жаксылыком. Бой в полусреднем весе был запланирован на шесть раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: его итогом стала досрочная победа Сейтжана — техническим нокаутом в третьем раунде.

    Таким образом, Рахат Сейтжан одержал четвертую победу на профи-ринге, а Жанат Жаксылык потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.



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