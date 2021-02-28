20-летний казахстанский нокаутер одержал победу в третьем раунде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Рахат Сейтжан (3-0, 2 КО) провел свой четвертый бой на профи-ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере профессионального бокса в Алматы от промоутерской компании MTK Global, где сразился с дебютантом — своим соотечественником Жанатом Жаксылыком. Бой в полусреднем весе был запланирован на шесть раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: его итогом стала досрочная победа Сейтжана — техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Рахат Сейтжан одержал четвертую победу на профи-ринге, а Жанат Жаксылык потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.



