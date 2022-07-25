25 Июля 2022 16:09

20-летний казахстанец выиграл Кубок Европы по силовому троеборью

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В эти дни в Стамбуле проходит Открытый Кубок Европы по силовому троеборью и его отдельным упражнениям Федерации IPL. Успешно выступил 20-летний шымкентец Нурсултан Сапаров (тренер — Испандияр Каиржан). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дисциплине жим штанги лежа казахстанец справился с весом 150 кг при собственном весе 65 кг, не только заняв 1 место, но и выполнил норматив «Элита».

По возвращении домой Нурсултан Сапаров начнет подготовку со своим наставником Испандияром Каиржаном к чемпионату мира по пауэрлифтингу, который запланирован на 20-23 октября в штате Алабама, США, а также к Кубку Мира по пауэрлифтингу, который пройдет в Берлине с 23 по 26 октября.





Фото: sports.kz