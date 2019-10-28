20-летний «казахский Моцарт» окончил докторантуры трех престижнейших вузов Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский пианист Рахат-Би Абдысагин считается одним из самых одаренных музыкантов в мире. В свои 20 лет он окончил сразу 3 консерватории с мировым именем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодой музыкант является одновременно композитором и пианистом, кроме того, он магистр искусствоведческих наук и автор более 100 классических музыкальных произведений. Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», обладатель почетного знака «За заслуги в развитии культуры и искусства» Межпарламентской Ассамблеи СНГ, член Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Победитель Национального проекта «100 новых лиц Казахстана».

Рахат-Би в 13 лет стал студентом, в 17 — магистрантом, проходил стажировку в МГК имени П.И. Чайковского, в 18 лет блестяще защитил магистерскую диссертацию. Затем был принят в докторантуры трех престижнейших вузов Италии: Master di II Livello Миланской консерватории имени Джузеппе Верди (композиция), Master di II Livello Падуанской консерватории имени Чезаре Поллини (фортепиано), а также Corso di Perfezionamento (по композиции) Академии «Санта-Чечилия» (Рим). В 2019 году он блестяще завершил их все в 20-летнем возрасте.





Это наивысший уровень профессионального музыкального образования в Европе. Рахат-Би называют «казахским Моцартом». В 10 лет он писал музыку, которой могли бы гордиться зрелые композиторы. Его крупномасштабные симфонические полотна и камерные сочинения звучат в знаменитых концертных залах Италии, Австрии, Франции, Англии, Германии, Швейцарии, Испании, Чехии, Словении, Южной Кореи, Турции, Украины, России, Румынии, Египта, Иордании, Китая и США. Зачастую он сам играет партию солирующего фортепиано. Дает сольные и авторские концерты. Британские критики назвали Рахат-Би «настоящим казахским чудом, виртуозным пианистом с необыкновенной силой в руках и амбициями в характере».

Кроме того, Рахат-Би — самый юный участник и лектор ICTM, международных академий композиторов и исполнителей Impuls (Грац), стипендиат ISA, KlangZeitMünster, Сермонета (Италия). Он — автор ряда научных статей и книг, в 14 лет опубликовал уникальный труд «Математика и современная музыка».

Владеет казахским, русским, английским, итальянским и испанским языками. Немецкие искусствоведы отмечают: «в музыке Рахат-Би особая структура и математическая точность, и в то же время она полна поэзии и страсти». Партитуры его произведений публикуются известными европейскими и российскими издательствами.



