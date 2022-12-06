20-летний грабитель нападал на посетителей ресторанов в Алматы

6 Декабря 2022, 14:51

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20-летний мужчина нападал на посетителей ресторанов и грабил их в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В дежурную часть нашего подразделения поступило заявление о факте грабежа. По словам звонившего, неизвестный мужчина напал на него при выходе из ресторана: избил и забрал наличные. Причем, это был не единственный похожий случай. Наши аналитики идентифицировали почерк нападавшего и задержали его с поличным. Это – гражданин Е., 2002 года рождения. Его действия квалифицированы ст.191 УК РК «Грабеж». Не исключен серийный характер преступного промысла подозреваемого. Он взят под стражу», – проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Фото: polisia.kz