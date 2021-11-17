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20-летнего пешехода насмерть сбили в ВКО

17 Ноября 2021 15:16
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20-летнего пешехода насмерть сбили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане насмерть сбили 20-летнего пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что ДТП произошло 13 ноября около 03:30 часов на 321 км. автотрассы «Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи» в районе села Полянское.

«41- летний водитель автомобиля марки Suzuki Grand Vitara, следуя со стороны улицы Коммунаров в селе Полянское в сторону города Алтай, допустил наезд на 20-летнего пешехода. В результате ДТП парень от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью скончался на месте происшествия», — пояснили в ДП ВКО.

По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». По досудебному расследованию назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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#Восточно-Казахстанская область   #ДТП   #МВД РК  
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