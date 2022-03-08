20 лет в криминалистике: подполковник полиции Олеся Кузьменко - о любимой работе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника оперативно-криминалистического отдела УП района Есиль подполковник полиции Олеся Кузьменко в преддверии Международного женского дня рассказала о своей любимой работе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

Кузьменко Олеся Анатольевна уроженка Ерементауского района Акмолинской области. Окончив школу, Олеся целенаправленно начала готовиться к поступлению в ведомственное учреждение МВД РК и в 2002 году стала курсантом Академии Министерства внутренних дел РК в городе Алматы. Девушке вначале казалось, что 4 долгих года обучения в Академии покажутся вечностью, но они пролетели в одно мгновенье, на одном дыхании от начала до окончания. Процесс обучения для Олеси был настолько увлекателен, что она уже в начале первого курса поняла, что выбрала верное для себя направление и будущую профессию.

Окончив в 2006 году оперативно-криминалистический факультет Академии, Олеся начала свой трудовой путь в органах внутренних дел, но уже на практическом поприще. Служебную деятельность Олеся начала с должности криминалиста оперативно-криминалистического отдела УВД района Сарыарка города Астана. В 2007 году Олеся Кузьменко, показав высокие результаты в службе, была назначена старшим криминалистом в том же подразделении. Из года в год оттачивая навыки, набираясь опыта, в 2019 году Олеся Кузьменко была назначена на должность заместителя начальника оперативно-криминалистического отдела УП района Есиль. В настоящее время подполковник полиции Олеся Анатольевна руководит данным подразделением.

«Хотя домой возвращаюсь уставшей со службы, по утрам прихожу на работу с удовольствием. Люблю свою работу, иначе не смогла бы заниматься этим много лет. Заключительные выводы, от которых зависит судьба человека, и когда с помощью исследований удается найти и доказать виновность злодея – и есть наивысшее удовлетворение, проявляемое в любимой профессии», - подчеркнула подполковник полиции Олеся Кузьменко.

Олеся Анатольевна воспитывает 10-летнюю дочь Аделию, которая учится в 4 классе. В выходные дни Олеся Анатольевна посвящает интересному времяпровождению с дочерью, приготовлению вкусных блюд и ароматной выпечки, встречам с родными и друзьями.

«Силы женщины безграничны! И поэтому в преддверии Международного женского дня я желаю всем представительницам прекрасного пола безграничного счастья и жизненной энергии, благополучия в семьях!» - поздравила подполковник полиции Олеся Кузьменко.