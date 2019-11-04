20 лет исполнилось первой в Казахстане военной школе

НУР-СУЛТАН. КАЗИ НФОРМ - Республиканская военная школа «Жас улан» имени генерала армии С.К. Нурмагамбетова отметила своё 20-летие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

По этому случаю в столичной школе состоялось праздничное мероприятие с участием представителей Министерства обороны, ветеранов Вооружённых сил и родителей воспитанников.

Начальник школы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев поздравил всех присутствующих с важным юбилеем. По традиции уланы вынесли знамя школы и возложили венок к памятнику Халық Қаhарманы, Героя Советского Союза генерала армии С.К. Нурмагамбетова.

С поздравлениями обратился и начальник Департамента военного образования и науки МО РК генерал-майор Асхат Рыспаев.

«За этот отрезок времени вы прошли непростой, но замечательный путь творчества и созидания. История вашей школы – это история тысяч судеб мальчишек, ставших успешными специалистами. Дорогие коллеги, вам подвластно чудо – вы можете творить человека. Только вы в непоседливом ребенке видите будущего военнослужащего – офицера. Желаю, чтобы все ваши надежды оправдались, труд был ненапрасным, а каждый улан стал гордостью школы», – отметил он.





Для гостей мероприятия была подготовлена фотовыставка, в которой отражены знаменательные события и достижения школы за 20 лет. К празднованию юбилея была подготовлена и издана книга «Жас улан – 20 лет». Она рассказывает об истории, достижениях и людях внёсших большой вклад в воспитание будущих защитников Родины.

Военная школа «Жас улан» в столице была создана в марте 1999 года в соответствии с Постановлением Правительства РК. Идея создания специального учебного заведения, где бы со школьной скамьи готовили будущих военачальников для Вооружённых сил независимого Казахстана, принадлежит Первому Президенту страны Н.А. Назарбаеву.

Сейчас в ней обучаются 425 уланов из различных регионов страны.

Воспитанники углубленно изучают государственный и иностранные языки, общеобразовательные предметы и усиленно занимаются физической подготовкой. Наравне со школьными предметами они осваивают военные дисциплины: общевоинскую тактику, основы связи, строевую подготовку, общевоинские уставы и другие.

Современная учебно-материальная база, позволяет качественно организовывать учебный процесс. В кабинетах по военным дисциплинам имеются образцы военной техники и вооружения, где можно на практике закрепить изучаемый материал.





Учащимся, которые планируют в дальнейшем изучать военную авиацию, даётся возможность получить азы специальности военного лётчика. С сентября 2007 года на базе Республиканского государственного предприятия «Государственный авиационный центр» для уланов проводятся занятия по лётной подготовке с присвоением квалификации «Пилот легкомоторного самолёта».

Дальнейшее обучение выпускники могут продолжить в военных учебных заведениях Министерства обороны Казахстана, а также в ВУЗах зарубежных государств. В настоящее время выпускники столичной школы «Жас улан» учатся в военных учебных заведениях Казахстана, России, Беларуси, Украины, Турции, Китая.