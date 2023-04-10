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20-кратное превышение сероводорода в воздухе зафиксировали в Атырау

Виктор Сутягин
10 Апреля 2023, 09:00
20-кратное превышение сероводорода в воздухе зафиксировали в Атырау Фото: ДЧС Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау одним из постов за загрязнением атмосферного воздуха зарегистрировано более чем двадцатикратное превышение содержание сероводорода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Содержание сероводорода в 22,6 мкг на кубический метр зафиксировал пост наблюдения за атмосферным воздухом в районе жилого микрорайона Шагала. По норме сероводорода в атмосфере содержаться не должно.

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Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и летальному исходу.

Допустимые концентрации зафиксированы также по содержанию в атмосфере в различных микрорайонах города диоксида азота, повышенные концентрации фиксируются также по оксида углерода.

В субботу в Атырау зафиксировали превышение содержания оксида углерода, диоксида азота и серы в атмосфере. Посты контроля за атмосферным воздухом фиксировали превышение во всех микрорайонах областного центра


Атырауская область   Экология   Атырау  
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