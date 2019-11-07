20 кокшетауцев пострадали от мошенницы из Павлодара

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 20 кокшетауцев обманула мошенница из Павлодара, предлагающая арендовать жилье в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«4 сентября в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление местной жительницы, столкнувшейся с мошенничеством при аренде жилья. Как оказалось впоследствии, жертвами предприимчивой «владелицы квартир» стали еще 20 горожан», - пояснили в ведомстве.

Как установили полицейские, граждане искали объявления на одном из популярных рекламных интернет-сайтов. Звоня по указанному в объявлении номеру телефона, потерпевшие договаривались о сумме аренды, однако хозяйка квартиры просила внести предоплату, объясняя это тем, что клиентов много, а также требуются дополнительные документы на аренду, заверенные нотариально.

«Ни о чем не подозревая, заявители перечисляли требуемые денежные средства, их сумма колебалась от 10 000 до 40 000 тенге, в зависимости от стоимости аренды. Получив деньги, девушка переставала выходить на связь. Данные, указанные в документе, были фиктивными. Сотрудниками криминальной полиции была установлена подозреваемая, ею оказалась 25-летняя жительница города Павлодара, ранее судимая за совершение мошенничества. В настоящее время имеются признательные показания и вещественные доказательства», - добавили в полиции.

Акмолинские стражи порядка просят граждан быть бдительными. При передаче денег необходимо удостовериться, что тот, с кем вы собираетесь заключить сделку, имеет право сдавать жилье в аренду, предлагать товары и услуги. Изображениям удостоверений личности, присылаемым через мессенджеры, доверять нельзя. Полицейские также убедительно просят граждан не пересылать фото своих документов – они могут быть использованы злоумышленниками в преступных целях.