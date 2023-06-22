20 кг марихуаны изъяли из авто жителя Конаева

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - У 28-летнего жителя Конаева изъяли два мешка в марихуаной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 июня сотрудниками УП города Конаев совместно с УПН ДП Алматинской области в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора-2023» задержана автомашина под управлением 28-летнего мужчины.



«В салоне авто изъяты два мешка с веществами растительного происхождения - марихуана не высушенная весом более 20 кг. Данный факт зарегистрирован в полиции по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК РК», - сообщили в полиции.Подозреваемый водворен в ИВС.