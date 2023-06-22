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20 кг марихуаны изъяли из авто жителя Конаева

Редактор:  
Зифа Хабирова
22 Июня 2023, 16:22
20 кг марихуаны изъяли из авто жителя Конаева Кадр из видео/ t.me/POLICE_of_KZ

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - У 28-летнего жителя Конаева изъяли два мешка в марихуаной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 июня сотрудниками УП города Конаев совместно с УПН ДП Алматинской области в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Қарасора-2023» задержана автомашина под управлением 28-летнего мужчины.


«В салоне авто изъяты два мешка с веществами растительного происхождения - марихуана не высушенная весом более 20 кг. Данный факт зарегистрирован в полиции по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК РК», - сообщили в полиции.
Подозреваемый водворен в ИВС.

МВД РК   Конаев   Авто  
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