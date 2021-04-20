20 кг икры получили от белуги в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Урало-Атырауским осетровым рыбоводным заводом прижизненным способом получено 20 кг икры белуги для искусственного выращивания молоди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

«Рыбоводные предприятия Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК ежегодно в рамках госзаказа осуществляют мероприятия по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов рыбохозяйственных водоемов. В текущем году с начала рыбоводного сезона РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» Комитета рыбного хозяйства выловлено 18 особей осетровых видов рыб для целей искусственного воспроизводства. Так, 19 апреля текущего года Урало-Атырауским осетровым рыбоводным заводом в целях искусственного выращивания молоди осетровых видов рыб прижизненным способом получено 20,3 кг икры от самки белуги весом 150 кг, выловленной 29 марта этого года на реке Жайык. Оплодотворенные икринки помещены в аппараты для инкубации до стадии личинки, и затем будут подращиваться в бассейнах и далее пересажены в выростные пруды. Прогнозируется получить порядка 600 тысяч штук молоди белуги со средней навеской 3-5 грамм. Выращенная молодь белуги в июле – августе текущего года будет выпущена в естественную среду обитания», - сообщила пресс-служба Минэкологии в Telegram .

Как отметили в ведомстве, состояние самки белуги оценивается как удовлетворительное.

«В зависимости от результатов попытки одомашнивания она будет использована для формирования маточного стада, а в случае невозможности содержания в искусственных условиях будет выпущена в Каспийское море», - дополнили в Минэкологии.

По информации министерства, в целом, в 2021 году запланирован выпуск в естественную среду обитания 110,5 млн. штук молоди ценных видов рыб, в том числе 7 млн. штук молоди осетровых.