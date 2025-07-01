20 казахстанцев отчислят из кыргызстанского вуза

Как сообщили в пресс-службе комитета, были получены достоверные сведения о нарушениях с обучением в данном учебном заведении. Установлено, что ряд иностранных студентов, официально зачисленных в учебное заведение, фактически отсутствовали в стране и не принимали участие в образовательном процессе, находясь за пределами КР.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.345, часть 1 УК КР (служебный подлог). Проведена комиссионная проверка, подтвердившая указанные нарушения.

Также уточняется, что принято решение об отчислении 59 иностранных студентов, из которых:

30 — граждане Республики Узбекистан,

20 — граждане Республики Казахстан,

9 — граждане Российской Федерации.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по установлению круга лиц из числа преподавательского и административного состава КГУ, причастных к выявленным нарушениям.