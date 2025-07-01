20 казахстанцев отчислят из кыргызстанского вуза
В Кыргызстане Госкомитет нацбезопасности выявил, что 59 студентов в КГУ им. Арабаева числились, но фактически не учились в университете. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на КАБАР.
Как сообщили в пресс-службе комитета, были получены достоверные сведения о нарушениях с обучением в данном учебном заведении. Установлено, что ряд иностранных студентов, официально зачисленных в учебное заведение, фактически отсутствовали в стране и не принимали участие в образовательном процессе, находясь за пределами КР.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.345, часть 1 УК КР (служебный подлог). Проведена комиссионная проверка, подтвердившая указанные нарушения.
Также уточняется, что принято решение об отчислении 59 иностранных студентов, из которых:
30 — граждане Республики Узбекистан,
20 — граждане Республики Казахстан,
9 — граждане Российской Федерации.
В настоящее время ГКНБ КР продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по установлению круга лиц из числа преподавательского и административного состава КГУ, причастных к выявленным нарушениям.