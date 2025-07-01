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    17:00, 01 Июль 2025 | GMT +5

    20 казахстанцев отчислят из кыргызстанского вуза

    В Кыргызстане Госкомитет нацбезопасности выявил, что 59 студентов в КГУ им. Арабаева числились, но фактически не учились в университете. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на КАБАР.

    КГУ им. Арабаева
    Фото: КАБАР

    Как сообщили в пресс-службе комитета, были получены достоверные сведения о нарушениях с обучением в данном учебном заведении. Установлено, что ряд иностранных студентов, официально зачисленных в учебное заведение, фактически отсутствовали в стране и не принимали участие в образовательном процессе, находясь за пределами КР.

    Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.345, часть 1 УК КР (служебный подлог). Проведена комиссионная проверка, подтвердившая указанные нарушения.

    Также уточняется, что принято решение об отчислении 59 иностранных студентов, из которых:

    30 — граждане Республики Узбекистан,

    20 — граждане Республики Казахстан,

    9 — граждане Российской Федерации.

    В настоящее время ГКНБ КР продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по установлению круга лиц из числа преподавательского и административного состава КГУ, причастных к выявленным нарушениям.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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