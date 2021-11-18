20 казахстанских вузов предоставили гранты победителям Президентской олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 казахстанских вузов предоставили специальные образовательные гранты всем победителям Президентской олимпиады. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Она проходила с 15 по 18 ноября по предметам естественно- математического цикла. Победителями и призерами по итогам олимпиады стали 48 школьников. Дипломами МОН РК I степени награждены 11 учащихся, II степени – 15 школьников и III степени – 22 ученика.

«Министерством образования и науки по поручению Главы государства принимаются меры по поддержке одаренных, талантливых детей. В этом году ректоры 20 казахстанских вузов приняли решение поддержать победителей и призеров Президентской олимпиады и выделили им специальные гранты. Это беспрецедентная мера поощрения одаренных детей за все время проведения олимпиады. Такая поддержка позволит реализовать потенциал талантливых детей и внести весомый вклад в развитие человеческого капитала нашей страны. Школьники получили дипломы МОН РК, медали и сертификаты для обучения в казахстанских вузах. Отметим, что результаты наших учеников становятся все лучше как на олимпиадах внутри страны, так и на различных международных олимпиадах», – отметил директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешов.

Напомним, республиканский этап ХІV Президентской олимпиады проходил на базе Карагандинского университета имени Е.А. Букетова. В интеллектуальном конкурсе приняли участие 182 школьника из всех регионов страны, которые были отобраны в результате регионального и отборочного туров. Учащимся были даны задания по четырем предметам: математике, физике, химии и биологии.

Работу участников Президентской олимпиады оценивали победители и призеры международных олимпиад и PhD ведущих вузов Казахстана. Для обеспечения максимальной прозрачности проведение конкурса транслировалось онлайн.

Перечень 20 вузов, которые предоставили гранты победителям и призерам Президентской олимпиады:

1. Карагандинский университет им. Е.А. Букетова

2. Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова

3. Сатбаев Университет

4. Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева

5. Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова

6. Атырауский университет имени Х. Досмухамедова

7. Рудненский индустриальный институт

8. Кызылординский университет имени Коркыт Ата

9. Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова

10. Павлодарский педагогический университет

11. Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина

12. Нархоз

13. Казахстанско-Британский технический университет

14. Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева

15. Алматы Менеджемент Университет

16. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет

17. Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова

18. Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова

19. Каспийский общественный университет

20. Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави