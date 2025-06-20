20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

59 лет назад (1966) родилась ЖУМАБЕКОВА Гулаим Мусагуловна — директор РГКП «Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева».

Фото: kazgazeta.kz

Родилась в Алматы.

Окончила Казахский педагогический институт им. Абая (1989).

Трудовая деятельность: экскурсовод, редактор, научный сотрудник, старший научный сотрудник, руководитель сектора ювелирного искусства в музее им. А. Кастеева (1991-2013); руководитель отдела прикладного искусства (2013-2022).

На занимаемой должности — с апреля 2022 года.

53 года назад (1972) родился НУРЫШЕВ Шахрат Шакизатович — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике и КНДР по совместительству.

Фото: Akorda

Родился в Алматы. Окончил Пекинский лингвистический университет, востоковедение (1995); Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1996).

Трудовая деятельность: референт управления Азии МИД РК (1996-1997); атташе, третий секретарь паспортно-визовой службы МИД РК в г. Урумчи (1997-1999); второй, первый секретарь посольства РК в КНР (1999-2004); начальник отдела, начальник управления департамента Азии и Африки МИД РК (2004-2005); советник посольства РК в КНР, постоянный представитель РК при секретариате Шанхайской организации сотрудничества (2005-2007); советник-посланник посольства РК В КНР (2007-2008); посол по особым поручениям МИД РК (2008); специальный представитель Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан (2009); национальный координатор РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества (2008-2015); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (2015-2019); первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности с апреля 2022 года.

49 лет назад (1976) родился КАСЕНОВ Гайдар Кабдуллаевич — аким города Степногорска Акмолинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Акмолинской области.

Окончил Аграрный университет им. С. Сейфуллина, специальность «инженер-механик» (1998); Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «экономист-менеджер» (2002); Международную Академию Бизнеса, специальность «Магистр делового администрирования» (2012); Челябинский государственный агроинженерный университет, аспирантура (2004). Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность: главный специалист отдела экономики и рыночных отношений аппарата акима района «Алматы» (1998-1999); специалист ОАО «Астана-финанс», менеджер проекта «Астана — Сити» г. Астаны (1999-2001); начальник отдела сбыта ОАО «АстанаГазСервис» г. Астана (2001-2002); директор ТОО «Центральное газоснабжение» г. Астана (2002-2004); заместитель акима района «Алматы» г. Астаны (2006-2007); аким района «Алматы» г. Астаны (2007-2008); вице-президент, по корпоративному развитию АО «Қазтеміртранс», член правления АО НК «КТЖ» (2008-2015); первый заместитель председателя Алматинского районного филиала партии «Нұр Отан» города Астаны, руководитель депутатской фракции партии «Нұр Отан» в маслихате г. Астаны (2015-2019); аким Шортандинского района Акмолинской области (10.2019-08.2021); аким города Косшы Акмолинской области (2021-2024).

На занимаемой должности с ноября 2024 года.

44 года назад (1981) родился МАКАЖАНОВ Ернар Абсеитович — руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области.

Фото: eskeldi-eli.kz

Родился в Алматинской области.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, специальность «Маркетинг и коммерция» (2002); Казахскую Академию труда и социальных отношений, специальность «Юриспруденция» (2008).

Трудовая деятельность: инспектор, старший инспектор, старший инспектор по ОВД, начальник отдела, заместитель начальника межрайонного управления Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматинской области (09.2005-02.2014); старший офицер Управления внутренней безопасности Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Алматы (02.2014-08.2014); начальник отдела УДП КДП Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Северо-Казахстанской области (08.2014-11.2014); офицер по особо важным делам оперативного отдела Управления досудебного расследования Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы (11.2014-10.2015); руководитель отдела, руководитель Управления Департамента государственных доходов по г. Алматы, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (10.2015-03.2017); руководитель Управления Департамента государственных доходов по Жамбылской области, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (2017); офицер по особо важным делам, заместитель руководителя управления Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы (06.2017-03.2018); руководитель управления Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области (2018); руководитель управления Департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г. Алматы (2018-2019); заместитель руководителя (по оперативной работе) Департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г. Алматы (2019-2020); руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области (2020-2022); первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Жамбылской области (2022-2023); руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Кызылординской области (2023-2024).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени (03.12.2020); медалью «Қазақстан Тәуелсіздігіне — 30 жыл» (2021).

Генерал-майор антикоррупционной службы (2025).

37 лет назад (1986) родился БОРШАНОВ Айбек Балтабекович — директор по сбыту ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Фото: kus.kz

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация» (2008), Карагандинский государственный университет по специальности «Экономика» (2010), магистратуру Карагандинского государственного университета, является магистром права и экономики (2018).

Трудовая деятельность: инженер-аналитик ТОО «Қарағанды Жарық» (2008-2009); и. о. начальника отдела реализации ТОО «Қарағанды Жарық» (2009-2011); начальник Службы технического контроля и анализа распределения электроэнергии ТОО «Қарағанды Жарық» (2011-2014); заместитель директора департамента распределения электроэнергии, заместитель директора департамента перспективного развития ТОО «Қарағанды Жарық»(2015-2016); заместитель генерального директора по сбыту ТОО «ҚарағандыСу» (2016-2017); директор ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» (2017-2019); генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» (2019-2020); коммерческий директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (2020-2021); заместитель директора по сбыту ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (2022-2023).

На занимаемой должности с ноября 2023 года.

Также в этот день родились:

79 лет назад (1946-2019) родился АБДРАХМАНОВ Абдрашит — первый казахстанский боксер, получивший звание мастера спорта международного класса, победитель международных турниров по боксу в Америке, Европе, Африке, кубка СССР, двукратный чемпион СССР по боксу, тренер, киноактер.

Фото: Wikipedia

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный институт физической культуры (1975).

Выиграл кубок СССР в 1969 году, в 1970–1971 годах стал чемпионом СССР в полусреднем весе. Победитель множества международных турниров. По окончании спортивной карьеры Абдрахманов занимался тренерской деятельностью. Среди его учеников два чемпиона мира — Орзубек Назаров и Андрей Курнявка. Внес огромный вклад в развитие восточных единоборств Республики Казахстан. Он подготовил плеяду выдающихся спортсменов по многим видам единоборств: бокс, ушу-саньда, кикбоксинг, тай-бокс. Занимался подготовкой спецбатальона по охране Президента РК.

В 1969 году именитый боксер был замечен известным казахстанским режиссером Шакеном Аймановым и приглашен на роль боксера в фильме «Белый квадрат». Фильм по роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок», в котором он сыграл главную роль, был удостоен приза «Золотая камера» на Берлинском фестивале в 1996 году за вклад в мировое киноискусство.