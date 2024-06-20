20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

72 года назад (1952) родился АЛИЕВ Жуматай Алиевич - казахстанский государственный и политический деятель, академик АСН Республики Казахстан, академик МАИ.

Фото: ortcom.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Ленинградский государственный университет, философ (1974); Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1983).

Трудовая деятельность: преподаватель АГМИ (1975-1977); инструктор Алма-Атинского горкома ЛКСМК (1977); второй секретарь Фрунзенского райкома ЛКСМК (1977-1980); инструктор Алатауского райкома партии (1980-1982); старший инженер-технолог, заместитель главного инженера Алма-Атинского городского молочного завода (1982-1983); старший преподаватель ААСИ (1983-1994); заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин АЗВИ (1994-1996); руководитель центра гуманитарной подготовки КазГосАгрУ (1996-1997); президент, ректор Центрально-Азиатского университета (1997-2001); заведующий исполнительным секретариатом Ассамблеи народа Казахстана - заведующий сектором общественно-политического отдела Администрации Президента РК (2001-2002); заместитель заведующего отделом внутренней политики администрации Президента РК (02.2002-05.2002); заведующий отделом по работе с Ассамблеей народа Казахстана Администрации Президента РК (05.2002-09.2002); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2004); главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента РК (04.2004-08.2004); заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана управления внутренней политики Администрации Президента РК (2004-2005); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (2001-2008); заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК (2005-2008); профессор, председатель попечительского совета Центрально-Азиатского университета, руководитель общественного фонда «Стабильный Казахстан» (2008-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2012-2016).

Награжден орденами «Барыс» III степени (2005), «Барыс» II степени (2011).

58 лет назад (1966) родилась ЖУМАБЕКОВА Гулаим - директор РГКП «Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева».

Родилась в Алматы. Окончила Казахский педагогический институт им. Абая(1989).

Трудовая деятельность: работала в музее им. А. Кастеева в должностиэкскурсовода, редактора, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, руководителя сектора ювелирного искусства (1991-2013); руководитель отдела прикладного искусства (2013-2022).

На занимаемой должности с апреля 2022 года.

52 года назад (1972) родился НУРЫШЕВ Шахрат Шакизатович - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике и КНДР по совместительству.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Китайской Народной Республике

Родился в Алматы. Окончил Пекинский лингвистический университет, востоковедение (1995); Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1996).

Трудовая деятельность: референт управления Азии МИД РК (1996-1997); атташе, третий секретарь паспортно-визовой службы МИД РК в г. Урумчи (1997-1999); второй, первый секретарь посольства РК в КНР (с 1999 года); начальник отдела, начальник управления департамента Азии и Африки МИД РК (с 2004 года); советник посольства РК в КНР, постоянный представитель РК при секретариате Шанхайской организации сотрудничества (2005-2007); советник-посланник посольства РК В КНР (2007-2008); посол по особым поручениям МИД РК (11.2008-12.2008); специальный представитель Правительства РК по вопросам сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан (2009); национальный координатор РК по вопросам деятельности Шанхайской организации содружества (2008-2015); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (2015-2019); первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности с апреля 2022 года.

36 лет назад (1986) родился БОРШАНОВ Айбек Балтабекович - директор по сбыту ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация» (2008), Карагандинский государственный университет по специальности «Экономика» (2010), магистратуру Карагандинского государственного университета, является магистром права и экономики(2018).

Трудовая деятельность: инженер-аналитик ТОО «Қарағанды Жарық» (2008-2009); и.о. начальника отдела реализации ТОО «Қарағанды Жарық» (2009-2011); начальник Службы технического контроля и анализа распределения электроэнергии ТОО «Қарағанды Жарық» (2011-2014); заместитель директора департамента распределения электроэнергии, заместитель директора департамента перспективного развития ТОО «Қарағанды Жарық»(2015-2016); заместитель генерального директора по сбыту ТОО «ҚарағандыСу» (2016-2017); директор ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» (2017-2019); генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» (2019-2020); коммерческий директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (2020-2021); заместитель директора по сбыту ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (2022-2023).

На занимаемой должности с ноября 2023 года.

Также в этот день родились:

78 лет назад (1946-2019) родился АБДРАХМАНОВ Абдрашит - первый казахстанский боксер, получивший звание мастера спорта международного класса, победитель международных турниров по боксу в Америке, Европе, Африке, кубка СССР, двукратный чемпион СССР по боксу, тренер, киноактер.

Фото: kazpravda.kz

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный институт физической культуры (1975).

Выиграл кубок СССР в 1969 году, в 1970-1971 годах становился чемпионом СССР в полусреднем весе. Победитель множества международных турниров. По окончании спортивной карьеры Абдрахманов начал тренировать. Среди его учеников два чемпиона мира - Орзубек Назаров и Андрей Курнявка. Внес огромный вклад в развитие восточных единоборств Республики Казахстан. Он подготовил плеяду выдающихся спортсменов по многим видам единоборств: бокс, ушу-саньда, кикбоксинг, тай-бокс. Занимался подготовкой спецбатальона по охране Президента РК. Однако отказался от тренерской деятельности в пользу актерской карьеры. В 1969 году именитый боксер был замечен известным казахстанским режиссером Шакеном Аймановым и приглашен на роль боксера в фильме «Белый квадрат». Фильм по роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок», в котором он сыграл главную роль, был удостоен приза «Золотая камера» на Берлинском фестивале в 1996 году за вклад в мировое киноискусство.