20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день беженцев

Такая дата была выбрана потому, что 20 июня отмечался День африканских беженцев, учрежденный в 1969 году и отмечаемый в нескольких странах. Впервые Всемирный день беженцев отмечался в 2001 году, спустя пятьдесят лет после принятия Конвенции о статусе беженцев.

СОБЫТИЯ

В 1930 году началось строительство первой Карагандинской шахты по пласту «Верхняя Марианна» (позже № 3 имени С. Кирова).

В 1991 году принято постановление Верховного Совета Казахской ССР «Об уставе Национального государственного банка Казахской ССР». В соответствии с постановлением Национальный государственный банк перешел в собственность республики и стал Центральным банком.

В 1992 году Республика Казахстан вступила в Объединенный Комитет по вопросам тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ). Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) — международная организация, объединяющая тюркоязычные страны, основной целью позиционирующая «сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов». Штаб-квартира находится в Анкаре (Турция).

В 1992 году было открыто первое международное железнодорожное сообщение. Из Алматы в Урумчи (КНР) отправился первый пассажирский поезд.

В 2003 году был принят новый Земельный кодекс Республики Казахстан, являющийся законом четвертого поколения и ключевым актом земельной реформы в Казахстане.

В 2012 году в Национальном научном кардиохирургическом центре нацмедхолдинга впервые в Казахстане и Центральной Азии была проведена операция по имплантации аортального клапана через бедренную артерию. Новый метод уникален тем, что он значительно безопаснее, не требует разрезов и остановки сердца, а также существенно сокращает время реабилитации.

В 2013 году в Государственном архиве Российской Федерации были найдены первые номера западно-казахстанских областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье».

По словам генерального директора ТОО «Жайык Пресс» Жантаса Сафуллина, первые номера газеты, начавшей выходить с 17 ноября 1918 года в нынешней Хан орде под названием «Хабар-Известия», в Казахстане не были найдены. Поэтому специальная группа «Жайык Пресс» поехала в Москву. В результате в Государственном архиве РФ были найдены копии первых номеров газеты «Хабар-Известия». Была также сфотографирована подшивка газеты «Қазақ дұрыстығы — Киргизская правда».

В 2014 году на 90-й минуте после отделения от ракеты-носителя казахстанский спутник «KazEOSat-2» передал первую телеметрическую информацию с орбиты.

Телеметрическую информацию принимали специалисты АО «Национальная компания „Қазақстан Ғарыш Сапары“ в наземном комплексе управления в Астане, а также их британские партнеры в центре управления полетами предприятия SSTL в Гилфорде.

В 2016 году в Атырауской области установили памятную доску Багытжану Калыбаю, погибшему в сентябре 2015 года во время учений при спасении своих сослуживцев. Памятная доска была открыта в родной школе солдата в селе Байгетобе Макатского района.

В 2017 году картину «Дорога к матери» казахстанского режиссера Акана Сатаева признали лучшим художественным фильмом на кинофестивале в Нью-Йорке. Алтынай Ногербек, сыгравшая в фильме, была признана лучшей актрисой на кинофестивале.

В 2018 году шедевры ХХ века из коллекции Музея искусств имени А.Кастеева были представлены искушенной американской публике в Гранд галерее Национального клуба искусств в Нью-Йорке. Выставка представляла лучшие образцы коллекции казахстанского искусства 1930-1970-х годов. Каждый шедевр, экспонируемый на выставке, ярко изображал огромное богатство культурного наследия Казахстана и рассказывал увлекательные истории об образе жизни казахского народа.

В 2019 году казахстанец Тасыбай Абдикаримов стал первым обладателем медали «Virtus et Fraternitas», спасший когда-то депортированного в Казахстан поляка и в настоящий момент ухаживающий за могилами умерших поляков, сосланных в Казахстан. Медалью Virtus et Fraternitas награждаются те, кто помогал полякам, ставшим «жертвами тоталитарных систем XX века». Медаль вручается Президентом Республики Польша Анджеем Дудой за «выдающееся мужество в защите человеческого достоинства и человечества» как символ памяти и благодарности.

В 2020 году известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил латвийский сертификат из питомника селекционных и экспериментальных рододендронов «Babite». В Латвии появился новый сорт рододендрона, названный в его честь.

Пока куст, единственный в мире, высажен на главной аллее парка рододендронов «Babite» с табличкой, на которой будет написано название сорта и кому именно он посвящен.

В 2024 году рекламное агентство GForce из Казахстана получило престижную награду «Золотого льва» на фестивале рекламы в Каннах. Это стало первым таким достижением для Казахстана. Награды на Каннских Львах вручаются в различных категориях, включая традиционные медиа, цифровые технологии, PR, дизайн, креативные эффекты и многие другие. «Золотой лев» является одной из самых престижных наград в мире рекламы и креативных индустрий.

В 2024 году в Мангистауской области в селе Саина Шапагатова была введена в эксплуатацию опреснительная установка, которая опресняет 4500 кубометров воды в сутки.

В 2025 году Александр Бублик сенсационно обыграл лучшего теннисиста мира Казахстанский теннисист (№45 в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал престижного турнира в немецком Галле, одолев первую ракетку мира – Янника Синнера. Бублик обыграл итальянца со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Следующим соперником казахстанца станет чешский теннисист Томаш Махач (№23 ATP).

В 2025 году в Шымкенте в День города впервые в истории страны 62 000 человек одновременно исполнили Государственный гимн Казахстана, а в небе 500 дронов выстроили строки гимна, создавая зрелищную световую инсталляцию. Рекорд официально зафиксирован Книгой рекордов Казахстана «КИнЭС–2025» в номинации: «Самое массовое синхронное исполнение Гимна с визуализацией в небе 500 дронами» и включен в национальный реестр достижений.

В 2025 году в Алматы прибыл суперкомпьютер на базе NVIDIA H200, сотрудники приступили к монтажу суперкомпьютера на площадке дата-центра «Казахтелеком». Новый компьютер позволит моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления, просчитывать трафик в городах на годы вперед, помогать врачам быстрее ставить диагнозы, на основе больших массивов данных обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру, историю и современный контекст, запускать собственные ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов.