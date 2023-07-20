20 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1947) родился- советский и казахстанский учёный в области механики и машиноведения, доктор технических наук, профессор, академик НАН РК.

Родился Кызылординской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина (1970), «Автоматика и телемеханика», и Московский авиационный институт (1975), «Прикладная математика».

Трудовая деятельность:

ассистент, стажер-исследователь кафедры Казахского политехнического института, Алма-Ата (1970-1973); старший научный сотрудник, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета, Алма-Ата (1977-1988); ведущий, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института механики, математики Академии наук КазССР, Алма-Ата (1988-1991);

заведующий лабораторией Института механики и машиноведения АН КазССР (НАН РК) (1977-1993); заместитель Генерального директора НАКА Республики Казахстан - начальник Управления космодрома «Байконур» (1991-1997); директор департамента аттестации научных кадров Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан (1997-1998); директор Национального аэрокосмического агентства, председатель Аэрокосмического комитета, заместитель председателя Аэрокосмического комитета Республики Казахстан (1998-2005); заместитель председателя Национального космического агентства Республики Казахстан (2007 – 2014); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Казкосмос» (2005-2007). С ноября 2008 г. председатель Совета директоров АО «Национальный центр космических исследований». С 2016 г. советник (на общественных началах) председателя Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Создал научную школу по системам автоматического управления и теории механизмов и машин.

Один из основателей вокально-инструментального ансамбля «Дос-Мукасан», созданного в 1967 году в Алма-Ате студентами Казахского политехнического института.

Лауреат Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби (2015). Награждён орденами «Парасат» (12.2007), «Курмет» (1998), медалью «Астана» (1998). Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана в составе ансамбля «Дос-Мукасан» (1974).

назад (1951) родился- член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Родился в Костанайской области. Окончил Грозненский нефтяной институт, горный инженер (1974).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ Грозненского нефтяного института, заместитель командира чечено-ингушского республиканского студенческого строительного отряда (1974-1977); помощник бурильщика, бурильщик, помощник бурового мастера, буровой мастер, инженер-технолог, заместитель начальника, начальник районной инженерно-технологической службы, начальник Кумкольской экспедиции глубокого бурения, заместитель начальника, секретарь парткома Жетыбайского управления буровых работ ПО «Мангышлакнефть» Жетыбайского управления буровых работ (1977-1993); заместитель председателя совета «Народное согласие» (1992); директор Мангышлакского филиала коммерческого центра «Мекке» г. Актау (1993-1995); руководитель представительства нефтяной компании «Роснефть» г. Алматы (1995-1997); сопредседатель Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах», член Совета Ассамблеи народа Казахстана (с 1997); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2016-2021).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006), «Дружбы» (РФ); золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік», медалью «За вклад развития в нефтегазовую отрасль»; почетными знаками «За вклад в дело дружбы» МИД Российской Федерации и Парламента Чеченской Республики; нагрудным знаком «Почетный разведчик недр Республики Казахстан».

назад (1961) родился- председатель правления Союза кинематографистов Казахстана.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, журналистика (1984); Всероссийский государственный институт кинематографии ВГИК, сценарно-киноведческий факультет (1990).

Трудовая деятельность: журналист, главный редактор газеты «Мегаполис»; генеральный директор телеканала «Казахстан»; генеральный продюсер «31 канала»; режиссер ставших известными фильмов «Келін» (вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), «Шал» (Гран-при фестиваля «Киношок»), «Кенже», составившие трилогию, а также комедию «Кемпiр» и фильм «Жат» и других; режиссер, сценарист, поэт, писатель, переводчик, кинодраматург.

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

назад (1962) родился- директор Государственного заслуженного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат».

Родился в Жамбылской области. Окончил республиканскую специальную музыкальную школу-интернат имени А. Жубанова в г. Алматы, виолончель (1980); Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, оркестровый факультет, кафедра струнных инструментов (1985); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК (1997).

Трудовая деятельность: артист-инструменталист фольклорно-этнографического оркестра «Отрар-Сазы» (1983-1994); помощник министра культуры Республики Казахстан (1994-1996); заместитель директора Центрального государственного музея РК, начальник отдела искусств управления культуры г. Астаны, советник заместителя акима г. Астаны, директор Государственного духового оркестра РК, начальник административного отдела ГАТОБ имени Абая (с 1997 года).

назад (1972) родился- казахстанский актёр театра и кино, телеведущий.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский сельскохозяйственный институт, экономист (1992); Казахский государственный институт театра и кино им. Т. Жургенова, актер театра и кино (1996).

Трудовая деятельность: актер театра «Бенефис» (с 1990 года); актер театра «Драматическая труппа «Другой театр» (с 1993 года); актер Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова (1995-2009); в настоящее время находится на творческой работе.

Был занят в спектаклях «Ай да Братец Кролик» (Братец Волк), «Василиса Прекрасная» (Змей Горыныч), «Все в саду» (Ричард), «Деревья умирают стоя» (Другой), «Игра воображения» (Юрий), «Как важно быть серьезным» (Алджернон Монкриф), «Когда лошадь теряет сознание» (Юбер Дарсэ), «Сети дьявола» (Неизвестный), «Таланты и поклонники» (Мигаев), «Эзоп» (Эзоп).

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан, премии «Алтын Адам» конкурса «Выбор года в Казахстане».