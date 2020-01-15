20 иорданей для купания на Крещение соорудят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские спасатели ведут подготовительные мероприятия для обеспечения безопасности купающихся в день праздника Крещение Господне, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения безопасности граждан в период с 9:00 18 января до 00:00 20 января личный состав ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Павлодарской области будет переведён на усиленный вариант несения службы. В этом году открытие купелей запланировано в 20 местах: в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу, а также в восьми сельских районах области», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Они напомнили, что 19 января Крещение Господне православные христиане отметят крещенскими купаниями.

«Во избежание чрезвычайных ситуаций на льду священнослужителям было рекомендовано не устраивать иордани, купели на реке Иртыш, в районе Лермонтовского пляжа, спусках на реку Иртыш по улице Естая, у автомобильного моста, то есть в наиболее опасных местах», - добавили в ДЧС.

По информации руководителей спасательных постов в Иртышском, Теренкольском и Железинском, Актогайском, Павлодарском, Баянаульском и Майском районах, будут сооружены купели в местах со стоячей водой. В Экибастузской сельской зоне будут работать три иордани на искусственных водоёмах ГРЭС-2, на озере близ конефермы ТОО «Грань» и в районе первого гидроузла канала имени К.И. Сатпаева.

«В Павлодаре наиболее подходящим для проведения мероприятий на льду местом является территория реки Усолка. По решению священнослужителей, в Павлодаре на территории Благовещенского собора на период православного праздника будет сооружена купель только для забора воды», - рассказали в оперативно-спасательном отряде.







Фото оперативно-спасательного отряда ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента по ЧС Павлодарской области.



