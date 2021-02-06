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    10:19, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    20 иностранцев наказали в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Соблюдение миграционного законодательства на территории Жамбылской области проверили сотрудники департамента полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, только за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства 20 иностранных граждан привлечено к административной ответственности.

    «Основной целью проведения профилактического мероприятия является выявление иностранных граждан, которые длительное время незаконно находятся на территории области, а также иностранных граждан, которые испытывают финансовые сложности в приобретении проездных билетов», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    В пресс-службе департамента полиции региона также отметили, что к ответственности привлекают не только иностранных граждан, задержавшихся по тем или иным причинам на территории нашей страны, но и граждан Казахстана, которые принимают у себя иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

    «За нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечено 45 граждан Республики Казахстан, принимающих иностранцев», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Жамбылская область
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