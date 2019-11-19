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20-градусные морозы ожидаются в Актюбинской области

19 Ноября 2019 15:55
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20-градусные морозы ожидаются в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение вновь объявлено в Актюбинской области с 20 часов 19 ноября по 20 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

20 ноября в Актюбинской области местами ожидается туман, ветер северо-восточный силой 15-20 метров в секунду. Местами низовая метель, гололед. На севере области понижение температуры ночью до 17-22 градусов, днем до 14-19 градусов ниже нуля.

По городу Актобе 20 ноября ожидается мороз ночью до 18-20 градусов, днем до 14-16 градусов.

ДЧС сообщили, что в связи с ухудшением обстановки на автодорогах произошло несколько ДТП. Специалисты просят жителей корректировать свои маршруты, а также позаботиться о готовности техники к зимнему режиму эксплуатации.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог рекомендуется установить мобильное приложение «Darmen».

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Ключевые слова: Актюбинская область, Казгидромет, Погода,
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Автор:

Самал Ендибаева

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