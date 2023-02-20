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20 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Февраля 2023, 08:00
20 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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124 года назад (1899-1938) родился ЖАНДОСОВ Ораз Кикымович - видный государственный и общественный деятель, организатор первого айтыса в Семиречье, народный комиссар просвещения Казахской Автономной ССР.

Родился в Алматинской области. Окончил Верненскую мужскую гимназию, экономический факультет Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени К. Тимирязева.

Познакомившись с Токашом Бокиным, он вместе с друзьями создает ученические культурно-просветительские кружки, сотрудничает в печати. Он в условиях полного отсутствия литературы на казахском языке делал все возможное, чтобы привлечь казахских детей к грамоте и учебе, организовывая первые аульные школы. Активно привлекал акынов, надеясь, что они своими меткими и острыми словами будут подправлять действия центрального руководства республики. По его инициативе в мае 1919 года состоялся первый слет акынов, где участвовали Жамбыл Жабаев и Кенен Азербаев. Был делегатом 12, 14 съездов партии и 2, 7, 8 всесоюзных съездов Советов СССР. В 1928-1937 годы был народным комиссаром просвещения КАССР, преподавателем Казахского государственного университета. В 1937 году Ораза Жандосова снимают с занимаемой должности председателя областного исполкома, затем исключают из партии.

13 октября его арестовывают по обвинению в принадлежности к антисоветским органам. Приговором Военной коллегии Верховного суда СССР он был приговорен к высшей мере наказания. Посмертно реабилитирован в 1957 году.

Именем Ораза Жандосова названа улица и установлен памятник в Алматы. В 1999 году в Алматы была презентована книга «Қайран Ораз», составителем которого является его сын Анри (Али) Жандосов.

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75 лет назад (1948) родился СЫЗДЫКОВ Тито Уахапович - казахстанский общественный и политический деятель.

Родился в Павлодарской области. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, ученый зоотехник (1971); Алматинскую высшую партийную школу, политолог (1985); Павлодарский университет, магистр наук по экономике и менеджменту в отраслях и социальной сфере (1999).

Трудовая деятельность: главный специалист совхоза Беловодский Иртышского района Павлодарской области (1971-1977); директор совхоза «Харьковский» Павлодарской области (1977-1980); второй секретарь Ермаковского райкома, горкома Компартии Казахстана (1980-1988); председатель исполкома, первый секретарь райкома, председатель СНД Успенского района Павлодарской области (1988-1992); глава администрации, аким Иртышского района Павлодарской области (1992-1997); аким города Аксу Павлодарской области (1997-1999); депутат Мажилиса Парламента РК II созыва (1999-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва (2007-2011); заведующий отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра РК (2012).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Құрмет» (2001), «Парасат» (2008); медалями «За трудовую доблесть», «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

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52 года назад (1971) родился ОРЫНБЕКОВ Бахытжан Амирбекович - аким города Тараза.

Окончил Таразский государственный университет им. М. Дулати, автомобили и автомобильное хозяйство, инженер-механик», техника и технологии, горное дело (2016).

Трудовая деятельность: президент ТОО «Тараз көлік жолы» (2000-2004); начальник управления ГУ «Управление автомобильных дорог местного значения акимата Жамбылской области» (2004-2005); директор департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области (2005-2008); начальник управления строительства акимата Жамбылской области (2008-2011); председатель правления ТОО «Торгово-транспортная компания» (2011-2015); заместитель председателя правления АО «Волковгеология» (2015-2016); заместитель генерального директора РПГ на ПВХ «Резерв» КГМР МОАП РК (2016-2017); заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (2017-2018); директор производственного департамента АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (2018-2019); управляющий директор - руководитель проектного офиса АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (2019-2021); исполняющий обязанности, председатель правления, главный директор по управлению проектами АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (2021-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 15 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».


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