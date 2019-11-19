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20 ДТП из-за гололеда зафиксировали сегодня в Актюбинской области

19 Ноября 2019 21:45
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20 ДТП из-за гололеда зафиксировали сегодня в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области из-за гололеда произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С утра до 15.00 дня на дорогах области произошло 20 ДТП, в которых пострадало 10 человек. Просим жителей быть максимально внимательными на дорогах, не превышать скорость, соблюдать правила и подготовить технику к зимним условиям», - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Как известно, с 20 часов 19 ноября до 20 ноября в связи с ухудшением погодных условий департаментом ЧС объявлено штормовое предупреждение, ожидаются морозы до -20 градусов.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Казгидромет, Погода,
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Автор:

Самал Ендибаева

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