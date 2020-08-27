20 дней врачи Алматы боролись за жизнь роженицы с тяжелым диагнозом
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 20 дней в стенах реанимации центра перинатологии и детской хирургии Алматы медики боролись за жизнь роженицы с тяжелым диагнозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В центр перинатологии и детской хирургии Алматы 26-летняя женщина на 36 неделе беременности поступила в критическом состоянии с диагнозом тяжелая преэклампсия, осложненная HELLP-синдромом, острой печеночной недостаточностью и асцитом (скопление жидкости в брюшной полости).
Как рассказали врачи, состояние пациентки ухудшалось с каждой минутой. Женщина была экстренно родоразрешена, на свет появился здоровый малыш весом 2 килограмма 900 граммов.Более 20 дней в стенах реанимации медики боролись за жизнь пациентки, и только когда ее состояние было стабилизировано, и угроза для жизни миновала, пациентку перевели в отделение, где она провела еще 10 дней.
«Все врачи и медсестры больницы сработали слаженно и четко, летальный исход во многом удалось избежать благодаря профессионализму наших врачей»,- отметил директор Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гани Бодыков.
По его словам, HELLP-синдром встречается у рожениц на сроке 34-35 недель, это редкая и опасная патология в акушерстве. Такой диагноз отрицательно сказывается на здоровье и матери, и плода, и может стать причиной очень серьезных последствий, в частности в 80 % приводит к смертности мамы и к гибели плода. В данном случае ребенку ничто не угрожало. А вот состояние роженицы было критичным.
Между тем, благодаря сплоченной работе медиков пациентку удалось спасти жизнь. На сегодня мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
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