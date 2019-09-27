20 дней ведутся поиски пропавшего без вести 55-летнего атбасарца,

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области вот уже 20 дней продолжаются поиски без вести пропавшего 55-летнего жителя города Атбасара Бактияра Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, заявление об исчезновении 55-летнего Бактияра Оспанова поступило в отдел полиции Атбасарского района 13 сентября. По словам дочери Карины, 7 сентября мужчина вышел с работы и не вернулся. В течение нескольких дней родные осуществляли поиски самостоятельно, а затем обратились в полицию.

«В настоящее время полицейскими установлен круг родных и знакомых пропавшего, а также те, кто мог видеть мужчину в день исчезновения. Поиски осуществляются на территории соседних районов, созданы специальные поисковые группы, ориентировки направлены во все территориальные подразделения полиции Акмолинской области и соседних областей», - добавили в ведомстве.

Рост мужчины примерно 170-175 см, среднего телосложения, лицо круглое, глаза темные, брови густые дугообразные, нос широкий прямой, спинка носа горизонтальная, волос короткий с проседью, носит усы. Был одет в черные брюки и туфли, темный свитер.

Полицейские обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить в правоохранительные органы.