20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шести казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 19 апреля 1945 года, шел 1398-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Берлинская наступательная операция. На правом фланге 61-я армия 1-го Белорусского фронта продолжала бои по расширению плацдарма на западном берегу Одера и продвинулась за день на 1 км. 47-я армия, 3-я ударная армия и 2-я гвардейская танковая армия наступали на Берлин с северо-востока. 2-я гвардейская танковая армия, сломив сопротивление противника на «позиции Вотан», успешно продвинулась в западном направлении, пройдя с боями до 30 км. 5-я ударная армия двигалась к немецкой столице вдоль «Рейхсштрассе № 1». 8-я гвардейская армия и 1-я гвардейская танковая армия прорвали оборону противника в районе Мюнхеберга. На левом фланге 69-я армия и 33-я армия заняли оставленный противником плацдарм на восточном берегу Одера у Франкфурта и продвинулись за день на 3 - 4 км.

3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта продолжала наступление на Берлин и прошла 30 - 35 км. 4-я гвардейская танковая армия к вечеру продвинулась на 50 км. 13-я армия продвигалась за танковыми армиями на запад. 3-я гвардейская армия и 5-я гвардейская армия расширяли прорыв в сторону флангов и готовились к ликвидации угрозы, возникшей на севере и на юге, в районе Котбуса и Шпремберга.

За последние три дня в районе Центральной группы советских войск велась силовая разведка, которая переросла в бои по захвату и расширению плацдармов на реке Одер и реке Нейсе. В результате этих боев наши войска на Дрезденском направлении форсировали реку Нейсе и овладели городами Форст, Мускау, Вейсвассер. Войска 2-й Польской армии заняли город Ротенбург.

На Одере советские войска захватили и расширили плацдарм западнее Кюстрина.

В течение 19 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее города Годонин войска 2-го Украинского фронта вели наступательные бои и заняли населенные пункты Козойидки, Лидэровице, Заразице. Севернее Вены войска фронта с боями заняли на территории Австрии населенные пункты Бернгардсталь, Альт Лихтенварт, Вильферсдорф.

19 апреля 1945 года высокого звания Героя были удостоены казахстанцы Дмитрий Евремов, Василий Козенков, Иван Корнев, Иван Кутурга, Леонид Макеров и Максим Милевский.

Ефремов Дмитрий Иванович родился 10 июля 1926 года в деревне Пашино (ныне — Атяшевский район Мордовии). В 1943 году окончил неполную среднюю школу. В ноябре того же года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К марту 1945 года сержант Дмитрий Ефремов командовал пулеметным расчетом 68-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта.

2-6 марта 1945 года во время боев у деревни Пертельтникен (ныне — поселок Терновка Зеленоградского района Калининградской области) Ефремов со своим расчетом перекрыл пути к отступлению по шоссе группе из 80 солдат и офицеров противника. Те предприняли несколько контратак, но все они были отбиты. В тех боях Ефремов уничтожил около 40 вражеских солдат. Во время штурма безымянной высоты в том же районе Ефремов непрерывно вел огонь, способствовав успешному овладению высотой. 6-8 апреля 1945 года во время боя за Фридрихсберг (ныне — поселок Зеленок в черте Калининграда) Ефремов переправился через канал Ланд-Грабен и открыл по противнику огонь, способствовав успешной переправе батальона. Во время штурма одного из немецких опорных пунктов Ефремов зашел противнику в тыл и открыл по нему огонь, вызвав в его рядах панику. Когда пулемет Ефремова был разбит снарядом, он взял у раненого бойца винтовку и продолжал вести огонь, пока сам не был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Дмитрий Ефремов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8923.

В 1946 году Ефремов был демобилизован. Окончил среднюю школу, после чего работал в колхозе. С сентября 1955 года проживал в Лениногорске (ныне — Риддер) Восточно-Казахстанской области. В 1956 году окончил Всесоюзный заочный институт советской торговли, после чего находился на хозяйственных должностях. В 1988 году вышел на пенсию. Занимался общественной деятельностью. Умер 5 ноября 2005 года.

Был также награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Красной Звезды, рядом медалей.

Козенков Василий Георгиевич родился 17 февраля 1923 года в селе Кувандык (ныне — город Кувандыкского района Оренбургской области).

С 1934 года жил в Актюбинске (Актобе), где окончил 7 классов средней школы № 22, Орский аэроклуб в 1940 году, 8-й и 9-й класс вечерней школы ФЗУ. Работал на строительстве Актюбинского завода ферросплавов, токарем авторемонтных мастерских хромитовых рудников. Возглавлял комсомольскую организацию транспортного цеха.

В 1942 году окончил Актюбинскую военную авиационную школу пилотов.

На фронтах Великой Отечественной войны - с октября 1942 года. Воевал в составе 8-й, 4-й и 1-й воздушных армий на Западном, Сталинградском, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве, освобождении Крыма, Украины, Белоруссии, Литвы, разгроме врага в Восточной Пруссии.

7 и 8 мая 1944 года группа штурмовиков В.Г. Козенкова отличилась при штурме Сапун-горы.

К ноябрю 1944 года совершил 115 боевых вылетов на У-2 и 131 боевой вылет на Ил-2.

За годы войны совершил 308 боевых вылетов. На его счету 10 танков, 40 автомашин, 2 железнодорожных эшелона, много зенитных орудий, 9 самолетов противника, более 300 солдат и офицеров.

7 апреля 1945 года при штурме Кенигсберга Ил-2 командира авиационной эскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майора Козенкова (воздушный стрелок гвардии старшина Белов И. С.) был сбит зенитной артиллерией противника. Экипаж, по некоторым данным, совершил огненный таран. Самолет упал в районе современного завода «Электросварка».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Козенкову Василию Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Приказом Главного управления кадров Народного Комиссариата обороны СССР от 13 июля 1945 года № 02037 он исключен из списков офицерского состава Красной Армии.

Был Похоронен в местечке Горджнек (ныне — Польша). Позднее перезахоронен в братскую могилу в мемориальном комплексе «Обелиск 1200», город Калининград, проспект Гвардейский.

В память о Герое Советского Союза Василии Георгиевиче Козенкове в Актобе на зданиях школы № 22 и заводоуправления Актюбинского завода ферросплавов, а также в городе Калининграде на главном корпусе завода «Электросварка» установлены мемориальные доски. Бюст Козенкова установлен на Холме Славы в Кувандыке.

Имя Василия Козенкова носят улица в Калининграде (бывшая Зелигенфельдер-штрассе) и Барнауле, Кувандыке, Вильнюсе и Актюбинске, Санкт-Петербурге, школа № 22 в Актобе, рыболовный траулер.

Корнев Иван Ильич родился в 1900 году в селе Малая Владимировка (ныне — Бескарагайский район Восточно-Казахстанской области). После окончания начальной школы руководил колхозом. В 1941 году Корнев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К январю 1945 года ефрейтор Иван Корнев был стрелком 781-го стрелкового полка 124-й стрелковой дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время боев в Восточной Пруссии. 15 января 1945 года Корнев заменил собой выбывшего из строя командира роты, повел в атаку бойцов и в числе первых ворвался в поселок Пилькаллен (ныне — Добровольск Краснознаменского района Калининградской области). В том бою Корнев погиб. Похоронен в Добровольске.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года ефрейтор Иван Корнев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В честь Корнева названа школа и установлен памятник в Малой Владимировке.

Кутурга Иван Васильевич родился 4 мая 1924 года в селе Корниловка (ныне — Иртышский район Павлодарской области ). После окончания восьми классов школы работал в совхозе. В сентябре 1942 года Кутурга был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Учился в Орловском пехотном училище, но не окончил его и в апреле 1943 года был направлен на фронт. К январю 1945 года младший сержант Иван Кутурга был наводчиком орудия 682-го артиллерийского полка 235-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время боев в Восточной Пруссии.

20-23 января 1945 года расчет Кутурги принимал активное участие в боях за населенные пункты Гросс-Фридрихсдорф и Лабиау (ныне — соответственно Гастеллово и Полесск Калининградской области). 19 марта 1945 года в бою у населенного пункта Куменен (ныне — Кумачево) Кутурга лично подбил два немецких танка. 6-9 апреля 1945 года он участвовал в боях за Кенигсберг, уничтожив 4 артиллерийских орудия, 8 пулеметов, 1 бронетранспортер, около 50 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за «умелое выполнение боевых задач, мужество и героизм, проявленные в боях в Восточной Пруссии и при штурме Кенигсберга» младший сержант Иван Кутурга был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Кутурга продолжил службу в Советской Армии. В 1950 году он окончил Рязанское военное автомобильное училище, позднее — курсы политсостава. В 1964 году в звании подполковника Кутурга был уволен в запас. Проживал в Баку, работал военруком в местной школе. Умер 18 февраля 1987 года, похоронен на Аллее почетных захоронений в Баку.

В честь Кутурги названа улица в Иртышске.

Макеров Леонид Николаевич (по другим данным — Мокеров) родился 5 июня 1922 года в деревне Калямово. С 1924 года жил в Кадиевке Ворошиловградской области на территории современной Луганской области Украины. Там окончил семилетку и аэроклуб. В 1940 году Макеров был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1941 году он окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. С августа 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К февралю 1945 года капитан Леонид Макеров был помощником по воздушно-стрелковой службе командира 943-го штурмового авиаполка 277-й штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. К тому времени он совершил 133 боевых вылета на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанеся ему большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» капитан Леонид Макеров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6119.

После окончания войны в звании майора Макеров был уволен в запас. Проживал в городе Кустанае, работал диспетчером в местном аэропорту. Скоропостижно умер 5 октября 1954 года, похоронен в Парке Победы в Костанае.

Милевский Максим Иванович родился 15 марта 1923 года в селе Павловка (ныне — Конырозек, Успенский район Павлодарской области). Окончил восемь классов школы. В феврале 1942 года Милевский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С декабря того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К февралю 1945 года гвардии старший сержант Максим Милевский командовал орудием 12-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 3-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 5 февраля 1945 года Милевский участвовал в отражении четырех немецких контратак в районе населенного пункта Занд в 12 километрах к северо-западу от города Бартошице, лично уничтожив САУ «Фердинанд» и большое количество солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в Восточно-Прусской операции» гвардии старший сержант Максим Милевский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7575.

После окончания войны Милевский был демобилизован. Проживал и работал на родине. Выйдя на пенсию, руководил районным Советом ветеранов. Умер 30 августа 2005 года.

19 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 20 дней…

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань