20 детей и 1 взрослый пострадали в ДТП в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане на трассе аэропорт «Манас» - Бишкек при столкновении микроавтобуса «Go Bus» со школьным автобусом пострадало 20 детей и 1 взрослый, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения КР, по состоянию на 15:00 общее количество пострадавших в результате ДТП составило 21 человек. Двадцать детей были доставлены с различными травмами в городскую детскую клиническую больницу, из которых четверо находятся в реанимации. Состояние троих школьников оценивается как стабильно тяжелое, один ребенок в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Их состояние стабильное, соответствует тяжести полученных травм. Один взрослый находится в тяжелом состоянии в реанимации столичной Больницы скорой помощи. У него диагностирован ушиб головного мозга, перелом костей таза.

Ранее сообщалось, что сегодня в Бишкеке в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся школьный автобус с детьми.