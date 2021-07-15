20 человек утонуло на водоемах ВКО с начала купального сезона

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Шакарыма Буктугутова прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

На заседании рассмотрены наиболее наболевшие вопросы, а именно о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения в купальный период, в том числе по организации детского отдыха, досуга, занятости и обучения детей плаванию. Также подняты вопросы о состоянии наружного противопожарного водоснабжения и о принимаемых мерах по снижению случаев ЧС связанных со срывом кровель зданий общественного и жилого назначения.

С начала купального периода на водоемах области утонуло 20 человек, из них 3 детей. Основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, а также – неумение плавать. На сегодняшний день в области 13 организаций (бассейнов) в которых обучают детей плаванию, обучено 2684 ребенка.









Перед комиссией был поднят вопрос о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в городах и населённых пунктах области. По области 9198 пожарных гидрантов, но с каждым годом, во время проведения строительных и ремонтных работ дорожного полотна, пожарные гидранты закатываются асфальтом, засыпаются гравием и строительным мусором.

Еще один наболевший вопрос, который обсуждался комиссий – это чрезвычайные ситуации, связанные со срывом кровель зданий. На территории области за последние 7 лет (2015-2021 годы) в результате сильных ветров зарегистрированы 264 случая срыва крыш. По данным филиала «Казгидромет» наибольшая ветровая деятельность наблюдается в Жарминском, Зайсанском, Тарбагатайском, Аягозском и Абайском районах, где в среднем за осенне-зимний период (октябрь - март) наблюдается от 70 до 105 дней с сильным ветром (силой 15 м/с и более).









Для повышения надежности кровельных конструкций наряду с должным проектированием необходимо выполнение строительно-монтажных работ квалифицированными специалистами и обеспечение соответствующего контроля за качеством строительства.

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения, ответственным лицам даны поручения по их исполнению.

Напомним, недавно сотрудники оперативно-спасательного отряда в городе Семее обнаружили тела парней, которые утонули около недели назад.