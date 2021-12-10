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20 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

10 Декабря 2021 08:10
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20 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками КВИ. Об этом передает МИА «Казинформ».

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За сутки, по данным за 8 декабря, 14 человек скончались от коронавирусной инфекции и 6 от пневмонии с признаками КВИ. Также опубликованы данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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