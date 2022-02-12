Новости
20 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
12 Февраля 2022 09:30
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Новости по теме103 казахстанца заболели ковидной пневмонией за сутки В Казахстане 364 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии Более 364 тысяч подростков получили два компонента вакцины «Pfizer» в РК
По данным Минздрава, за 10 февраля в Казахстане зарегистрировано 17 умерших от заболевания COVID-19 и три смертельных исхода пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте). Опубликована также информация по регионам.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько человек в Казахстане ревакцинировались против КВИ
- 103 казахстанца заболели ковидной пневмонией за сутки
- В Казахстане 364 пациента с КВИ находятся в тяжелом состоянии
- Более 364 тысяч подростков получили два компонента вакцины «Pfizer» в РК
- 10,8 тысяч казахстанцев полностью вакцинировались за сутки
- В Казахстане 7 231 человек выздоровели от коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн