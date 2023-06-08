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20 человек привлекли к ответственности за двойное гражданство в ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 17:41
20 человек привлекли к ответственности за двойное гражданство в ВКО Фото: t.me/POLICE_of_KZ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 20 человек привлекли к ответственности за двойное гражданство в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года в Восточно-Казахстанской области за нарушения, выявленные при оформлении двойного гражданства, привлечено 20 человек. Из них к административной ответственности за несвоевременную сдачу документов после получения иностранного гражданства привлечены 13, троих решением суда выдворили за пределы Казахстана.

В мае сотрудники миграционной службы установили жительницу Риддера. В июле прошлого года она приобрела гражданство другой страны, однако в установленные законодательством РК сроки не сообщила об этом, а также не сдала документы гражданки РК в госорганы.

Решением административного суда Риддера иностранка была выдворена за пределы Казахстана.

Миграционная служба ДП ВКО напоминает о том, что согласно Конституции РК двойное гражданство в стране не допускается.


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