20 человек пострадали в аварии в Турции, есть погибшие

АНКАРА .TREND - КАЗИНФОРМ - Микроавтобус врезался в грузовой автомобиль в турецкой провинции Дюздже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на trend.



В результате ДТП один человек погиб, еще 20 человек пострадали.

На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи, полиция и жандармерия.

Пострадавшие были доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.

В связи с ДТП ведется расследование.