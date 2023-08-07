20 человек пострадали в аварии в Турции, есть погибшие

АНКАРА .TREND - КАЗИНФОРМ - Микроавтобус врезался в грузовой автомобиль в турецкой провинции Дюздже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на trend.
В результате ДТП один человек погиб, еще 20 человек пострадали.
На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи, полиция и жандармерия.
Пострадавшие были доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.
В связи с ДТП ведется расследование.Ранее сообщалось о произошедшем в турецком городе Алания ДТП, где столкнулись микроавтобус и грузовик. В аварии погибли казахстанские туристы.