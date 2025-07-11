20 человек погибли в водоемах ЗКО

Как сообщил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Западно-Казахстанской области Бахытжан Ихсанов на брифинге в Региональной службе коммуникаций, среди погибших — трое несовершеннолетних: один случай произошёл в городе Уральске, два — в Байтерекском районе.

По словам Бахытжана Магзумовича, десять трагических случаев, включая три с участием детей, произошли во время купания.

— В этом году количество утонувших значительно возросло. Для сравнения: в прошлом году по этой причине погибло 16 человек, шестеро из них — дети. Из этого числа 14 случаев, включая 4 — с участием детей, произошли в период купального сезона. С начала года за нарушение правил безопасности на водоёмах к административной ответственности по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях были привлечены 54 физических лица и три юридических лица. Общая сумма наложенных штрафов составила 814 374 тенге, — отметил Бахытжан Ихсанов.

В последние дни в Западно-Казахстанской области установилась аномальная жара. Так, 10 июля температура воздуха поднялась до +35…+38 градусов, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности.

По словам местных жителей, 9 июля в селе Байконыс Байтерекского района произошла трагедия: утонул мальчик, недавно окончивший 6-й класс.

Ранее в Западно-Казахстанской области почти 600 человек были привлечены к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.