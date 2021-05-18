20 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 20 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вечером 17 мая силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова в Турсксибский район, улица Спасская, 63 Б.

«По прибытии открытым пламенем горел балкон квартиры с переходом на кровлю трехэтажного многоквартирного жилого дома на общей площади 300 кв. м. создалась угроза распространения огня на все квартиры, расположенные на третьем этаже», - сообщили в ДЧС.

Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, развернут оперативный штаб. Звенья газодымозащитной службы произвели разведку по квартирам на наличие людей, эвакуировано 20 жильцов, 7 из которых дети.

«Принятыми мерами за 37 минут достигнута локализация, пожар ликвидирован полностью в 23:56. В тушении пожара задействовано 21 единица техники, 74 человека личного состава. Жертв и пострадавших не допущено», - отметили в ДЧС.



