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20 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Актобе

2 Ноября 2019 11:13
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20 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 20 человек, в том числе 9 детей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

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«В Актобе 2 ноября в 09:02 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Нефтяников. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что квартира горит открытым пламенем с дальнейшим распространением огня на балкон квартиры выше расположенного этажа. Пожарные незамедлительно приступили к спасению и эвакуации жителей дома и тушению пожара. Принятыми мерами с помощью автолестницы спасены 2 человека с квартиры пятого этажа, а также четверо - лестничным маршем. Эвакуированы 20 человек, в том числе 9 детей», - сообщили в пресс-службе комитета.

По информации ведомства, пожар ликвидирован в 09:36 на общей площади 45 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. К тушению пожара были привлечены 41 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники ДЧС.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Ринат Дусумов

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