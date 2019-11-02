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вчера 16:45
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20 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 20 человек, в том числе 9 детей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.
«В Актобе 2 ноября в 09:02 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Нефтяников. По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что квартира горит открытым пламенем с дальнейшим распространением огня на балкон квартиры выше расположенного этажа. Пожарные незамедлительно приступили к спасению и эвакуации жителей дома и тушению пожара. Принятыми мерами с помощью автолестницы спасены 2 человека с квартиры пятого этажа, а также четверо - лестничным маршем. Эвакуированы 20 человек, в том числе 9 детей», - сообщили в пресс-службе комитета.
По информации ведомства, пожар ликвидирован в 09:36 на общей площади 45 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. К тушению пожара были привлечены 41 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники ДЧС.
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