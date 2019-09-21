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20 человек эвакуировали из-за пожара в Петропавловске
21 Сентября 2019 17:49
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар в 5-этажном доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, горела двухкомнатная квартира на 5 этаже дома по улице Н.Назарбаева, 109. На верхних этажах подъезда наблюдалось сильное задымление.
«Из подъезда было эвакуировано 20 жильцов дома, в том числе 4 детей. Одновременно проводилось тушение пожара. Возгорание соседних квартир удалось предотвратить. В результате пожара уничтожено имущество, находящееся в кухне, в квартире - сильное закопчение», - сообщили в пресс-службе.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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