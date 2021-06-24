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    19:31, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    20 центров обучения языкам функционируют в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране костанайские центры перешли на дистанционный формат обучения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областного управления по развитию языков на реализацию государственной языковой политики в этом году по области выделено 314 млн. тенге.

    «Выделенные средства направлены на организацию обучения граждан языкам, проведение мероприятий по пропаганде государственной языковой политики, - сообщили в ведомстве. — На сегодня в области сформирована инфраструктура обучения языкам, функционируют 20 центров обучения языкам. В 2021 году в центрах обучения языкам обучалось 8927 слушателей. Из них обучались: государственному языку - 6760 слушателей, английскому языку – 1986 слушателей, родным языкам этнических групп – 181 слушатель».

    Кроме этого, наряду с районными центрами курсы обучения языкам организованы в 69 сельских округах. Но с учетом карантинной ситуации в стране с апреля прошлого года центры обучения языкам приступили к работе по дистанционному обучению граждан.

    «Также видеоуроки для изучающих язык проводятся через платформу ZООМ, онлайн-занятия размещаются в популярных социальных сетях Facebook, Instagram, VKontakte, Telegram. Всего в Костанайской области насчитывается 17 этнокультурных объединений. В 7 из них проводятся занятия по изучению родных языков. Ежегодно слушателям, завершившим полный курс изучения языков, выдаются сертификаты. В 2020 году курсы по изучению языка в центрах обучения языкам завершили 3707 человек. Из них курсы обучения государственному языку прошли 2738 слушателей, английскому языку – 847 слушателей, курсы обучения родным языкам - 122 слушателя», - добавили в управлении по развитию языков.

    Кроме этого, в области организованы ускоренные курсы обучения государственному языку и запущен клуб по обучению разговорному казахскому языку.

    «В настоящее время в городах Костанай, Рудный, Карабалыкском, Мендыкаринском районах на базе центров обучения языкам открыты 4 клуба, где собираются желающие изучать казахский язык. Данные клубы посещают 66 человек. Члены клуба «СөйлеTime» раз в неделю проводят встречи на различных площадках. В целях формирования и развития разговорной речи изучающих язык с мая текущего года управлением по развитию языков запущен YouTube-канал «СөйлеTime». В настоящее время на YouTube-канале зарегистрировано 80 человек, опубликовано 40 видеороликов», - подытожили в ведомстве.


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