20 августа истекает срок замены карточек и удостоверений допуска к международным автогрузоперевозкам - МИИР
В связи со сложившейся обстановкой приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК № 715 от 13.12.22г. внесены изменения в Правила допуска к международным автоперевозкам и Правила применения разрешительной системы.
Усиленные требования приказа направлены на защиту и развитие отечественного рынка автоперевозок грузов в международном сообщении, приведение казахстанских перевозчиков в соответствие требованиям международных стандартов, повышение конкурентоспособности, а также исключение искусственного дефицита ИБР и нарушений в сфере разрешительной системы в сфере международных автоперевозок.
Новшества не отразились на работе добросовестных грузоперевозчиков, так как требуемые в соответствии с приказом документы находятся в постоянном использовании при осуществлении перевозочной деятельности.
В связи с вступлением приказа в законную силу с 20 февраля 2023 года, ранее полученные карточки и удостоверения допуска к международным автогрузоперевозкам подлежат замене до 20 августа т.г.
Не замененные в установленные сроки УД и КД перестанут действовать в автоматизированной системе, кроме того, станет невозможным получение новых ИБР по старым образцам УД и КД.
Вместе с тем, ИБР, полученные до 20 августа т.г., могут быть использованы в установленные приказом сроки на основании ранее полученных УД и КД.
В связи с вышеуказанным повторно информируем, что отечественным перевозчикам, имеющим УД и КД старого образца, необходимо произвести их замену в срок до 20 августа т.г.
Прием заявлений на получение государственной услуги осуществляется через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, www.elincense.kz.
Срок оказания государственной услуги – 2 рабочих дня.
За выдачу УД уплачивается госпошлина – 862,5 тенге.
Карточка допуска на АТС бесплатная.