20 августа истекает срок замены карточек и удостоверений допуска к международным автогрузоперевозкам - МИИР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Упрощение процессов оказания госуслуги по выдаче удостоверений допуска к осуществлению международных перевозок грузов и карточек допуска на АТС привело к увеличению числа перевозчиков, не соответствующих международным стандартам, росту мошенничества и передаче (перепродаже) иностранных бланков разрешений (ИБР) третьим лицам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

В связи со сложившейся обстановкой приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК № 715 от 13.12.22г. внесены изменения в Правила допуска к международным автоперевозкам и Правила применения разрешительной системы.

Усиленные требования приказа направлены на защиту и развитие отечественного рынка автоперевозок грузов в международном сообщении, приведение казахстанских перевозчиков в соответствие требованиям международных стандартов, повышение конкурентоспособности, а также исключение искусственного дефицита ИБР и нарушений в сфере разрешительной системы в сфере международных автоперевозок.

Новшества не отразились на работе добросовестных грузоперевозчиков, так как требуемые в соответствии с приказом документы находятся в постоянном использовании при осуществлении перевозочной деятельности.

В связи с вступлением приказа в законную силу с 20 февраля 2023 года, ранее полученные карточки и удостоверения допуска к международным автогрузоперевозкам подлежат замене до 20 августа т.г.

Не замененные в установленные сроки УД и КД перестанут действовать в автоматизированной системе, кроме того, станет невозможным получение новых ИБР по старым образцам УД и КД.

Вместе с тем, ИБР, полученные до 20 августа т.г., могут быть использованы в установленные приказом сроки на основании ранее полученных УД и КД.

В связи с вышеуказанным повторно информируем, что отечественным перевозчикам, имеющим УД и КД старого образца, необходимо произвести их замену в срок до 20 августа т.г.

Прием заявлений на получение государственной услуги осуществляется через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, www.elincense.kz.

Срок оказания государственной услуги – 2 рабочих дня.

За выдачу УД уплачивается госпошлина – 862,5 тенге.

Карточка допуска на АТС бесплатная.