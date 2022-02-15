20,7% реанимационных коек занято для лечения больных КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 20,7% реанимационных коек задействовано для больных коронавирусной инфекцией. К аппаратам ИВЛ подключены три пациента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 146 человек. Загруженность составляет 6,2% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией находятся 22 пациента, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20,7%.

Как ранее сообщалось, 1600 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области.