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20,7% реанимационных коек занято для лечения больных КВИ в Атырауской области
15 Февраля 2022 00:20
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 20,7% реанимационных коек задействовано для больных коронавирусной инфекцией. К аппаратам ИВЛ подключены три пациента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 146 человек. Загруженность составляет 6,2% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией находятся 22 пациента, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20,7%.
Как ранее сообщалось, 1600 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области.
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