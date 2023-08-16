20,5 млн человек пересекли через границу Казахстана с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году за 7 месяцев через границу Казахстана пересекли 20,5 млн человек. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Гани Агадилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«На данный момент по всему периметру Республики Казахстан определены 101 пункт пропуска постановлениями Правительства Республики Казахстан, включая авиационные, морские, речные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска. С Китайской Народной Республикой у нас сегодня открыты и функционируют 7 пунктов пропуска, с Кыргызской Республикой – 8, с Республикой Узбекистан – 11, с Туркменистаном – 2, с Российской Федерацией – 51. Также есть 3 морских и 19 авиационных пунктов пропуска. Все упомянутые пункты пропуска функционируют в штатном режиме, согласно соглашениям между государствами», - сказал Гани Агадилов в ходе брифинга в СЦК.

В пунктах пропуска пограничниками осуществляется проверка документов, чтобы убедиться в законности пересечения границы. Они также проверяют основания для въезда или выезда из страны с помощью информационных систем Пограничной службы. Кроме того, проводится досмотр транспортных средств, чтобы выявить нарушителей границы и предотвратить провоз запрещенных материалов и предметов. К таким материалам относятся оружие, боеприпасы, наркотические вещества, а также взрывчатые, радиоактивные и отравляющие вещества.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за первые 7 месяцев 2023 года количество пересечений людей и транспортных средств увеличилось вдвое. Это было обусловлено повышением транспортно-транзитного потенциала страны, открытием новых авиамаршрутов и упрощением визового и иммиграционного режимов для иностранцев с целью стимулирования развития въездного туризма. За данный период через государственную границу было перевезено 20 527 689 человек и 4 492 435 транспортных средств. В среднем, через него в сутки проходит до 190 тысяч человек, включая до 90 тысяч иностранцев, а также до 30 тысяч автомобилей», - добавил Гани Агадилов.