20.02.2020: 834 пары зарегистрировали брак сегодня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 20 февраля 2020 года, в Казахстане 834 пары заключили семейный союз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сравнении с прошлым годом больше на 593 пары. Так, в 2019 году в этот же день было зарегистрирован 241 брак. Между тем больше всего молодожёнов расписались сегодня в городах Алматы, Нур-Султан и в Карагандинской области», - отмечают в ведомстве.

Пресс-служба уточняет, что больше всего молодоженов в Алматы (165), Нур-Султане (123), Карагандинской области (103), меньше всего - в Атырауской области и ЗКО - по 8-9 пар.

По данным РАГС МЮ РК, самой молодой паре 16-22 года (невесте – 16, жениху – 22), а самой старшей паре - 65-70 лет (невесте – 65, жениху – 70 лет).

«Цифровыми» парами оказались 122 казахстанца, которые подали заявки на заключение брака через портал eGov.

С начала года в стране зарегистрировано 15 тыс. браков. В зимний период в среднем регистрируются более 200 пар.

К слову, красивые цифры в летние дни более популярны, к примеру, 8 августа 2008 года было зарегистрировано 2 044 брака.