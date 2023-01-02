2 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

2 Января 2023, 08:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1899-1974) родился- актер театра и кино, певец-домбрист, один из основателей национального профессионального театра, народный артист Казахстана.

Уроженец Костанайской области. Творческую деятельность начинал в самодеятельности. В 1927 году участвовал в этнографическом концерте в Москве. Сыграл более 150 ролей: Абыз и Малкамбай в «Енлик-Кебек», Асан-сал в «Карагөз», Жантас в «Түнгі сарын», Даркембай в «Абае», Жарас в «Айман-Шолпан» М. Ауэзова, Мунайтпас в «Амангелді» Б. Майлина и Г. Мусрепова, Жалмухан в «Ақан сері-Ақтоты» Г. Мусрепова, Кочкарев в «Женитьбе», Осип в «Ревизоре» Н. Гоголя, Отелло в «Отелло» У. Шекспира. С 1938 года снимался в кино. Сыграл роль Амангельды Иманова в первом казахском художественном фильме «Амангелді», также снимался в фильмах «Райхан», «Песни Абая», «Алдар Косе», «Земля отцов».

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны II ст., Трудового Красного знамени, «Знак Почета» и медалями.

назад (1936) родился- писатель-фантаст, публицист-документалист, драматург, переводчик, академик академии Международной информации, член Союза писателей Республики Казахстан.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский горно-металлургический институт (Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева).

Трудовая деятельность: возглавлял отдел рабочей молодежи в редакции газеты «Лениншіл жас»; инженер, начальник отдела по технике безопасности (1959-1963); собственный корреспондент газеты «Социалистік Қазақстан» по г. Усть-Каменогорск (1963-1965); с 1965 года на творческой работе.

Награждён орденом «Құрмет», медалью «Еңбектегі ерлігі үшін», почетными нагрудными знаками «Кенші даңқы», «Құрметті кен барлаушы», Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Возглавлял межобластное отделение Союза писателей Семипалатинской области, почетный профессор Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Даулета Серикбаева. Почётный гражданин Баянаульского района и города Семипалатинска.

назад (1972) родился- генеральный директор ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-механик (1994); Карагандинский государственный университет, юрист (2002).

Трудовая деятельность: механик, контролер ОТК, диспетчер производства Карагандинского автобусного парка № 3 (1994-1998); инспектор, главный инспектор главного таможенного управления по Карагандинской и Костанайской областям (1998-2001); заместитель начальника управления экспортного контроля Министерства экономики и торговли, Министерства индустрии и торговли РК (2001-2003); директор департамента оборонных производств, директор департамента управления проектами и технического развития АО НК «Казахстан инжиниринг» (2003-2005); генеральный директор АО «Тыныс» г. Кокшетау (2005-2010); вице-президент АО «НК «Казахстан инжиниринг» (2010-2011); генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (2011-2017); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (2017-2019); председатель правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (2019-2020); генеральный директор РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «10 жыл Астана», «20 лет Вооруженным силам Республики Казахстан»; нагрудным знаком «Құрметті машина жасаушы».

назад (1981) родился- заместитель акима Жамбылской области.

Родился в Кызылординской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, финансы и кредит (2002); Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, юриспруденция (2004); University of Nottingham по программе «Болашак», государственное управление (2016); Академию государственного управления при Президенте РК, государственное управление (2022).

Трудовая деятельность: главный экономист службы бухгалтерского учета и отчетности Центра судебной экспертизы МЮ РК Астаны (2003-2004); ведущий специалист Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, заместитель директора департамента расследований Агентства РК по защите конкуренции (2004-2011); руководитель межрегиональных инспекций по Костанайской и Северо-Казахстанской областям, руководитель межрегиональных инспекций по Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанским областям Агентства РК по защите конкуренции (2011-2012); руководитель Антимонопольной инспекции по Карагандинской области Агентства РК по защите конкуренции (2012-2014); руководитель управления жилья и жилищной инспекции по Алматы (2013-2016, 2016-2017); руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Туркестанской области (2018-2019); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК (2019-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».