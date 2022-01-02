2 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1968 году был опубликован первый номер газеты «Вечерний Алматы». За прошедшие годы «Вечерка» внесла немалый информационный, идеологический и культурный вклад в развитие нашего общества и, в частности, крупнейшего мегаполиса Республики Казахстан. 1 июня 1988 года вышел первый номер на казахском языке переводной газеты «Вечерняя Алма Ата» - «Алматы ақшамы», а с марта 1990 года она стала самостоятельным изданием.

В 1992 году была создана Инженерная академия Республики Казахстан. Президентом был избран академик О. Жолдасбеков.

В 1992 году Королевство Норвегия признало независимость Республики Казахстан. Дипломатические отношения были установлены 5 июня 1992 года.

В 1992 году Казахстан был принят в члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вступление в ОБСЕ было продиктовано стремлением Республики Казахстан активно участвовать в общеевропейских процессах, позволяющих вырабатывать и применять на практике принципы, заложенные в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и других документах ОБСЕ.

В 2007 году Казахстан стал 154-й страной, подписавшей Рамсарскую конвенцию. Документ подписан 2 января 2007 года, вступил в силу через четыре месяца - 2 мая. Первый рамсарский объект в Казахстане - Тенгиз-Коргалжынская система озер в Акмолинской области - в список водно-болотных угодий международного значения был включен еще в октябре 1976 года.

В 2011 году Казахстан стал стратегическим партнером Европейской школы онкологов. Казахстан - первая страна в СНГ, признанная стратегическим партнером Европейской школы онкологов, которая объединяет все профессиональные школы Старого света в этой сфере.

В 2015 году посольство Эстонии в Астане стало контактным посольством НАТО в Казахстане, главной задачей которого являются знакомство с целями и деятельностью НАТО, а также создание и укрепление контактов в стране пребывания.

Деятельность посольства Эстонии как контактного посольства НАТО свидетельствует о доверии Северо-Атлантического альянса к нам и расширяет каналы связи как в НАТО, так и в контактном государстве. Эстония станет надежным мостом в отношениях между НАТО и Казахстаном.

В 2015 году начал функционировать сайт Евразийского экономического союза (ЕАЭС), размещенный по адресу www.eaeunion.org. Сайт доступен на национальных языках всех стран-участниц Союза - армянском, белорусском, казахском и русском. Также доступна англоязычная версия сайта.

На сайте собрана информация о странах-участницах ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстане и России, размещены основные статистические данные, а также информация о приоритетах национальной экономики.

В 2020году поселок Затобольск Костанайского района Костанайской области был отнесен к категории городов районного значения и переименован в город Тобыл.

В 2021 году был подписан Экологический кодекс Республики Казахстан, регулирующий общественные отношения в сфере взаимодействия человека и природы (экологические отношения), возникающие в связи с осуществлением физическими и юридическими лицами деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на окружающую среду.

Цель экологического законодательства Республики Казахстан - определение правовых основ, задач и принципов, а также механизмов реализации единой государственной экологической политики в Республике Казахстан.